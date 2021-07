Alzira participa al projecte Erasmus+ “VET UP”, que reunix a Polònia a 30 experts europeus en el camp de la Formació Professional per a l’Ocupació

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alzira lidera un dels 13 projectes aprovats a Europa i l’únic a Espanya en el marc d’Erasmus+KA3, de suport a la reforma de polítiques, xarxes, i associacions de proveïdors d’educació i formació professional”, una iniciativa transnacional que busca millorar la qualitat i l’eficiència de la FP.

La Universitat d’Economia i Innovació de Lublin (WSEI), a Polònia, s’ha convertit en l’amfitriona de la primera activitat formativa del projecte europeu “VET UP for the Excellence in Vocational Education in Europe”. Un esdeveniment que té lloc del 4 al 10 de juliol i que ha reunit 30 professionals, procedents de xarxes d’entitats proveïdores d’FP d’Espanya, França, Bulgària i Polònia.

Amb l’objectiu de fomentar la difusió i suport per a l’aplicació de l’agenda política de la FP a escala nacional i de la UE i intercanviar coneixement, impressions i experiència sobre aquesta matèria, en representació d’Espanya s’han desplaçat fins a Lublin un total d’11 proveïdors de formació professional de la Comunitat Valenciana. Aquests professionals, de les tres províncies regionals, representen a un total de 9 entitats: LABORA – Secretaria Autonòmica d’Ocupació, Diputació de Castelló, Mancomunitat La Costera-Canal, València, La Vall d’Uixó, Tavernes de la Valldigna, Santa Pola i Quart de Poblet i l’Ajuntament d’Alzira com a titular del projecte.

Aquestes entitats formen part de la Xarxa VALEM, xarxa creada per l’Ajuntament d’Alzira a través de la seua oficina de projectes europeus “ON EUROPE” l’any 2020 amb l’objectiu d’enfortir la cooperació entre els proveïdors de Formació Professional per a l’Ocupació (FPE), afavorir un aprenentatge mutu i desenvolupar les capacitats de les entitats proveïdores d’aquesta mena d’ensenyament, augmentant la qualitat i l’atractiu d’aquesta.

Esta activitat formativa a Polònia, compta amb la presència del Secretari Autonòmic d’Ocupació i Director General de LABORA Enric Nomdedéu, qui ha secundat fermament el projecte “VET UP” des dels seus inicis, així com l’Alcalde d’Alzira Diego Gómez com a responsable del projecte; “Estem treballant en una sèrie d’habilitats bàsiques perquè els alumnes d’FP obtinguen unes majors possibilitats d’accés al mercat laboral”, explica Gómez.

Per tal d’aconseguir l’objectiu, es compta amb la formació en una plataforma digital creada per a tal fi i traduïda a diversos idiomes, el que permetrà que els resultats puguen ser fàcilment replicables en organitzacions proveïdores de Formació Professional de tota Europa.

Transcorreguts 18 mesos des que el projecte va ser aprovat directament per la Comissió Europea a l’Ajuntament d’Alzira, els resultats estan arribant i tindran un impacte directe no sols a nivell local sinó també nacional i europeu.