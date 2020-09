Alzira participa en els grups de treball de Salut Pública per a tractar l’actual situació sanitària

Print This Post

L’Ajuntament d’Alzira, a través de la Regidoria de Sanitat, participa des de setembre en els grups de treball setmanals organitzats pels responsables del Departament de Salut de la Ribera.



Cada dijous, es reunixen els responsables de les regidories de Sanitat o alcaldes de tots els municipis de la Ribera Alta i la Ribera Baixa conjuntament amb els coordinadors de Medicina i Infermeria del Departament de Salut de la Ribera.



L’objectiu d’estes reunions telemàtiques és compartir informació actualitzada i repassar les novetats i les recomanacions que arriben des de la Conselleria de Sanitat, així com exposar i tractar els possibles dubtes derivats de la situació sanitària. El que es pretén, en definitiva, és crear un espai de col·laboració entre els ajuntaments de les dos comarques on poder compartir idees i dubtes.



La regidora de Sanitat de l’Ajuntament d’Alzira, Gemma Alós, considera que “és molt interessant poder treballar amb companys d’altres ajuntaments, perquè ens permet unificar estratègies i que el treball siga molt més efectiu. A més, el contacte estret que tenim amb els centres de salut i l’Hospital de la Ribera beneficia a tota la ciutadania. Deguem ser conscients que el virus no ha desaparegut, sinó que continuem convivint amb ell; per això és fonamental continuar respectant de forma estricta les mesures de seguretat que es recomanen”.



Com a novetat, ara es pot descarregar l’aplicació GVA + Salut per a sol·licitar cita prèvia al centre de salut, accedir a serveis sanitaris i justificants. A més, la Generalitat Valenciana ha creat el web aulasegura.es i des d’ahir està en funcionament una extensió del telèfon 900 300 555 per a resoldre dubtes als pares i mares relatius a la tornada a l’escola.