Alzira participa en la comissió EducaCovid per als seguiment de la situació epidemiològica als centres escolars

Ahir es va reprendre l’activitat de la comissió EducaCovid, esta comissió creada el curs passat, té com a objectiu seguir l’evolució de l’epidèmia en la comunitat educativa de la comarca.

Després de la parada estival, ahir, la regidora de Sanitat, Gemma Alós, va participar en la primera reunió del curs. “El passat curs vam encetar esta experiència per tal d’afrontar la complicada situació que teníem per davant, amb reunions setmanals que enguany s’han passat a quinzenals. Ara que la pandèmia ens deixa un poc d’espai, l’objectiu que tenim és seguir amb este fòrum per al debat i el seguiment dels casos i a més com a novetat incloure activitats de promoció de la salut i dels hàbits saludables per a l’alumnat” ha explicat la regidora de Sanitat Gemma Alós.

Esta comissió multidisciplinària està integrada per professionals del departament de salut de la Ribera, per representants dels distintes centres escolars, tant de primària com de secundària de la comarca, representants de la Mancomunitat i dels Ajuntaments. En el cas d’Alzira, la regidora representa els ajuntaments grans mentre que Fortaleny representa als ajuntaments menuts.

Este espai de debat es va crear l’any passat a causa de la situació epidemiològica i servia per a compartir experiències, dubtes i solucions en el primer curs COVID de la història. En este nou curs escolar, la comissió s’ha reactivat i es reunirà quinzenalment per tal de portar el seguiment de la pandèmia, ara bé, amb la situació actual, la comissió suma nous objectius.