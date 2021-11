Alzira participa en la Jornada Gastronòmica “Llavors de prop, per a plats de sempre”

Print This Post

La Conselleria d’Agricultura tanca este programa de dinamització de l’agroecologia al llarg de la Comunitat Valenciana al restaurant Tasca Camí Vell d’Alzira

Llavors de Prop per a plats de sempre és el programa gastronòmic impulsat per la Conselleria d’Agricultura Desenvolupament Rural, Emergència climàtica i Transició Ecològica per a la dinamització de la agroecologia i que porta a terme Interpreta Natura.

Es tracta d’un total de cinc jornades gastronòmiques que han tingut lloc a diversos municipis de la Comunitat i que hui es tanca a Alzira, on s’ha plantejat; posar en valor a través de la gastronomia els xicotets productors de verdures que treballen des del punt de vista ecològic, amb producte de temporada i varietats tradicionals. “Col·laborem en un projecte que vol aportar valor i atractiu als productes agroecològics del nostre territori. La realitat actual és que després d’uns anys, la importància de l’agricultura ecològica està en creixement com a economia emergent front al sistema tradicional de citricultura clàssica” ha explicat el regidor de Agricultura, Pep Carreres.

Com ha explicat Jose Alemany, d’Interpreta Natura, l’any passat es va començar el treball en esta línia donant visibilitat a les varietats tradicionals i enguany es continua oferint valor amb la idea de que l’administració no només pot conservar la genètica d’esta llavor i a de passar-se a traslladar-ho a la iniciativa gastronòmica que va unida a la comercialització del producte.

Els objectius de l’acció són el foment de l’ús i cultiu de varietats tradicionals (VTV) en agricultura ecològica i la potenciació d’una xarxa d’agricultors col·laboradors en la multiplicació de llavors ecològiques. D’altra banda es vol promoure, divulgar i comercialitzar les varietats locals, dins de les figures de qualitat alimentària; mercats locals, proximitat i canals curts; i mitjançant l’edició de materials didàctics, de promoció i divulgació de les varietats tradicionals Per últim es treballa en l’eix de la recerca, innovació i transferència de les varietats locals en coordinació amb les diferents institucions i col·lectius que treballen en varietats locals.

Els representants de les diferents institucions presents, Cooperativa Alzicoop, Cooperativa La Vall de la Casella, l’Estació Experimental Agrària de Carcaixent, la iniciativa de producció agroecològica Vora Riu i membres de la regidoria d’Agricultura i Medi Ambient. han aportat el seu punt de vista respecte al sector de l’agroecologia. En eixe sentit Pep Roselló, ha explicat que “Des de l’Estació Experimental es treballa des de fa anys en esta línia i el que abans era només un projecte tècnic ara és una realitat, perquè cada dia més actors del procés divulguen este discurs. L’objectiu és que es planten en camp les nostres varietats, defensar el que és nostre i per això l’estació fa préstec de llavors tradicionals per tal de donar suport a la implantació d’estes varietats”.

Per la seua banda el president d’Alzicoop Paco Clari, el soci fundador de la Cooperativa de la Casella Alfons Domínguez, o Noemí Zamora, de Vora Riu, han parlat sobre la seua experiència en el ús de varietats tradicionals, la comercialització de fruites i verdures ecològiques i la seua posada en valor.

En acabar la presentació dels objectius ha tingut lloc l’animació dramatitzada Glorbarium i Mandarina, en la que es fomenta la conscienciació i sensibilització orientada a la conservació de recursos, la recuperació de les varietats tradicionals valencianes i la seua divulgació entre la ciutadania, d’acord amb el Pla de Diversitat Agrària Valenciana.

Finalment ha tingut lloc un tast de plats elaborats per la Tasca Camí Vell amb productes de quilòmetre zero.

El programa es completa amb dos suports de difusió del programa, un vídeo reportatge de 20 minuts amb entrevistes a productors tradicionals, persones vinculades a la cultura de l’agricultura de sempre i s’acompanya amb una publicació de 50 pàgines que explica els detalls de la campanya.