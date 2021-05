Alzira participa en les jornades de les Ciutats Amigues de la Infància (CAI)

Print This Post

UNICEF Comité Comunitat Valenciana ha organitzat estes jornades en línia junt a les CAI

Més de 100 professionals de 25 municipis valencians dialoguen sobre la resposta a la COVID-19 en clau d’infància

Ahir van finalitzar les jornades tècniques de Ciutats Amigues de la Infància de la Comunitat Valenciana.

UNICEF Comité Comunitat Valenciana, conjuntament amb els 14 municipis reconeguts pel programa Ciutats Amigues de la Infància a nivell autonòmic, van organitzar les II Jornades en línia durant els dies 25 i 26 de maig per a debatre sobre la millor manera d’actuar contra la COVID-19 en clau d’infància i adolescència.

Per part d’Alzira, ha intervingut, Joan Rovira, cap d’àrea de Serveis Socials i Innovació Social amb la ponència PLA LOCAL DE EMERGÈNCIA SOCIAL 2020 “Un pla local de proximitat per a afrontar un fenòmen global”, com a resposta a la pandèmia en clau d’infància des de l’àmbit local.

Amb l’objectiu de generar solucions i oportunitats per a la infància a través del diàleg i el treball en xarxa, les jornades s’han centrat en el rol de les administracions locals per a protegir i impulsar els drets dels xiquets i xiquetes en circumstàncies extraordinàries com les actuals.

Per a això es van desenvolupar sessions sobre com escoltar la infància, mantenint processos de participació infantil en temps de pandèmia, sobre la importància de l’ús d’un espai públic segur i net, i sobre com planificar l’accés a serveis públics essencials de manera que atenguen adequadament les particularitats de la infància.

També es van tractar dos grans preocupacions de les famílies durant la pandèmia i els confinaments, com són els drets de la infància en l’àmbit digital, la bretxa digital i l’ús de les TRIC (Tecnologies de la Relació, la Informació i la Comunicació); i el dret al joc, a l’oci i el temps lliure.

A més dels ajuntaments participants i experts d’UNICEF Espanya, les jornades han comptat amb ponents com la Plataforma Regirada Escolar, l’Ajuntament de Vitòria; Antonio Rial, professor de Psicologia Social de la Universitat Santiago de Compostel·la, i la Directora General d’Infància i Adolescència de la Generalitat Valenciana, Rosa Molero.

Sobre Ciutats Amigues de la Infància

Ciutats Amigues de la Infància és una iniciativa internacional d’UNICEF que busca promoure el compliment dels drets de les xiquetes, els xiquets i els adolescents d’acord amb la Convenció sobre els Drets del Xiquet en l’àmbit local. A Espanya és liderat per UNICEF Espanya des de l’any 2001 en aliança amb el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i l’Institut Universitari de “Necessitats i Drets de la Infància i l’Adolescència”.

Sobre UNICEF

UNICEF treballa en alguns dels llocs més difícils per a arribar als xiquets i xiquetes més desfavorits del món. En 190 països i territoris, treballem per a cada xiquet, a tot arreu, cada dia, per a construir un món millor per a tots.