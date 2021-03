Alzira per baix dels 50 casos per cada 100.000 habitants

Connect on Linked in

Dimarts comença a Alzira la vacunació a la comunitat educativa a la comarca

L’Ajuntament prepara junt al Departament de Salut de la Ribera, la vacunació massiva

La Generalitat anunciarà esta vesprada noves mesures

Com cada dijous hui ha tingut lloc la reunió amb els representants dels diferents municipis que integren el Departament de Salut de la Ribera, per tal de conèixer l’actualitat de casos de COVID i valorar les xifres aportades per Sanitat. En els últims 7 dies, en Alzira hem passat de 72 casos per cada 100.000 habitants a 48 casos. En total tenim 22 casos actius (33 a data 4 de març), en els últims tres dies 1 cas nou.

A la reunió, han assistit la regidora de Sanitat Gemma Alós, i l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, qui ha explicat que “Celebrem estes xifres, que marquen una clara tendència a la milloria, per primera vegada enguany baixem dels 50 casos per cada 100.000 habitants. Ens trobem en una situació optimista, és el moment de tallar el contagi i minimitzar al màxim les xifres fins acostar-se al nivell de contagi zero. Esperem poder mantindre’ns en esta baixa incidència una vegada assumides les noves mesures. Recordem que cal seguir les recomanacions del Departament de Salut de la Ribera que insistix en la importància de ser responsables de cara als dies festius dels pròxims dies festius de falles i Setmana Santa”

Vacunacions

Des del Departament de Salut de la Ribera, s’ha informat que el proper dia 16 de març en horari de 15 a 21 hores i els dies 17 i 18 durant tot el dia de 8 a 21 hores, es portarà a terme la vacunació dels docents i personal de serveis dels centres educatius menors de 55 anys de tots els municipis del Departament de Salut.

El Casal Fester, situat junt a l’hospital de la Ribera, és l’espai destinat a portar a terme les vacunacions de vora 6000 persones. Es tracta d’un espai ampli i ventilat que comptarà amb diversos circuits de vacunació i entrades i eixides separades. “Des de l’Ajuntament vam oferir este espai a la Conselleria, i al llarg dels últims dies s’està treballant en el seu condicionament i senyalització. S’instal·laran 10 taules de vacunació, degudament separades, i es citarà 55 persones cada 15 minuts”, ha explicat la regidora de Sanitat Gemma Alós.

A partir de dissabte 13 la conselleria d’Educació publicarà a la seua web www.ceice.gva.es, almenys 48 hores abans. Cada persona ha de portar el formulari facilitat per la conselleria, així com el SIP i el DNI. Des de la conselleria es prega ser molt rigorós en els horaris que són adjudicats per tal d’evitar aglomeracions.

Per protocol una unitat de Creu Roja donarà assistència per a primers auxilis i una ambulància per a trasllat a l’hospital en cas que fora necessari. Per la seua banda Protecció Civil Alzira també portarà a terme el control d’accessos per a coordinar l’entrada i exida i el compliment de les mesures de seguretat.

D’altra banda, el proper mes d’abril, i probablement fins al mes de setembre, començarà la vacunació massiva per a majors de 18 anys, un col·lectiu que suposa al voltant de vora 39.000 persones d’Alzira, Corbera i Llaurí. “Estem treballant conjuntament amb el Centre de Salut, adequant-nos a les seues necessitats per a posar a disposició de la conselleria espais òptims per a portar a terme estes vacunacions, ben ventilats, accessibles amb entrades i eixides adequades i que complisquen amb els protocols de seguretat. Com sempre estem a la seua disposició treballant de forma molt coordinada per a vacunar de la manera més eficient i ràpida possible a tota la població”, ha explicat la regidora.

A hores d’ara continua la vacunació de persones de 89 a 80 anys, que estan sent citats per a acudir a la Parrilla, on se’ls administra. Així mateix cal recordar que a la nostra ciutat ja estan vacunats els majors de 90, grans dependents i usuaris de residències. Així mateix, els sanitaris i els cossos de seguretat també han rebut ja la vacuna.

Noves mesures de la Generalitat

Per la seua banda, el president de la Generalitat, Ximo Puig, es reunix hui a les 13.30 amb la Mesa Interdepartamental per a la Prevenció i Actuació davant la COVID-19.

En acabar compareixerà davant els mitjans de comunicació per tal d’anunciar noves mesures. La compareixença podrà ser seguida per ‘streaming’ a través del canal de YouTube de la Generalitat i dels seus comptes de Twitter i Facebook