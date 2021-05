Alzira porta 5 dies sense notificar casos COVID

Connect on Linked in

La incidència acumulada es troba en els 17 casos cada 100.000 habitants

Baixa la incidència i el ritme de contagis per Covid-19 a Alzira. Segons les dades aportades per Salut Pública, esta setmana només es comptabilitzen 8 casos actius i ja fa 5 dies que no es detecten nous positius a la nostra ciutat. Açò implica que, actualment, tenim una incidència acumulada de 17 casos per cada 100.000 habitants.

Des de l’Ajuntament desitgem que les persones que patixen la malaltia es recuperen prompte i puguen tornar a la normalitat.

A la reunió, ha assistit la regidora de Sanitat Gemma Alós, qui ha comentat que “tot i la caiguda de l’Estat d’Alarma ara fa quasi 20 dies, estes xifres mostren que l’estabilitat continua vigent. En Alzira ens trobem al nivell 0 d’alerta, la qual cosa demostra que les coses s’estan fent correctament. Agraïm a tota la població l’esforç pel compliment de les mesures vigents”.

Vacunació

Pel que fa a la vacunació, l’hospital Universitari de la Ribera, amb la col·laboració dels ajuntaments, ha posat en funcionament els 10 punts que acullen la vacunació massiva en este Departament de Salut. En el cas de la nostra ciutat, continuem amb el punt de vacunació situat al Casal Fester, que rebrà els veïns i veïnes de Llaurí i Corbera i els alzirenys i alzirenyes. Està previst que durant esta setmana passen per estos 10 punts comarcals més d’11.000 persones per a rebre les seues dosis de vacunes.

D’altra banda, Alós ha demanat paciència a la ciutadania, ja que, actualment, encara s’està citant al tram d’edat comprés entre els 50 i 59 anys. Segons ha explicat, es tracta d’un sector de la població molt nombrós i la seua vacunació podria allargar-se un mes.

El calendari per a conèixer quan està prevista la vacunació en funció del grup d’edat es pots consultar a la pàgina web de la Conselleria de Sanitat http://coronavirus.san.gva.es/…/vacunas-por-grupos-de-edad

Esta informació s’actualitzarà setmanalment.

Des del departament de Salut de la Ribera, se cita a les persones mitjançant el seu telèfon de contacte, indicant la data i hora de vacunació. Recordem que és molt important que eixes dades estiguen actualitzades al sistema SIP. Per a poder verificar que són correctes cal accedir http://www.san.gva.es/web/dgcal/formulario-de-contacto

Dubtes sobre la vacunació 900 300 555.