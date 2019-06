Alzira, posa en marxa sistemes per dissuadir el mosquit negre i la mosca negra

Connect on Linked in

L’ajuntament d’Alzira lluita contra el mosquit tigre i la mosca negra

Es demana la col·laboració ciutadana a més de tots els sistemes de fumigació per tal d’erradicar la presència d’aquests insectes.

L’ajuntament d’Alzira ha posat en marxa el protocol per tal de lluitar contra el mosquit tigre i la mosca negra, els causants d’una de les situacions d’emergència social més grans dels últims anys.



Una tasca en la qual es treballa des de 2016, coordinada per tots els municipis de la Mancomunitat , que pretén donar solució als problemes que causen aquests tipus d’insectes entre la població, per la gravetat de les seues picadures, i la possibilitat de contagi de malalties més greus.



Diego Gómez, alcalde d’Alzira, ha parlat de com s’ha dut a terme aquest protocol i dels municipis adherits al treball de fumigació.L’ajuntament d’Alzira ha invertit prop de 25.000 euros en tot el protocol de fumigació, tant en les zones urbanes, com a la vora del riu on es produeix la concentració més gran d’aquests insectes.

Gómez, demana tranquil·litat a la població davant la situació, l’ajuntament està fent tot el possible per alleujar-la, malgrat això també demana molta col·laboració de la ciutadania en l’àmbit privat en les tasques que diàriament podem dur a terme per tal d’ajudar a canviar la situació.



Un problema que afecta a tota la Ribera, i que ha provocat entre altres conseqüències una col·lapse en les urgències per tal d’atendre picadures, així com un desabastiment de medicaments i pomades en les farmàcies de moltes poblacions.