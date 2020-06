Alzira posa en marxa una nova campanya per adherir-se al servei d’arreplega de cartó comercial

Connect on Linked in

Des de la regidoria de Serveis Urbans i de l’Associació Empresarial d’Alzira es posa en marxa una nova campanya per fomentar el servei de recollida de cartó comercial.



La finalitat d’esta campanya és facilitar al xicotet i mitjà comerç ubicat al nucli urbà d’Alzira el tractament correcte del cartó d’embalatge que es genera per l’activitat comercial. Amb la recollida del cartó s’aconsegueix alliberar capacitat als contenidors blaus de la via pública per a la recollida de paper-cartó generat a l’àmbit domèstic, alhora que es millora la imatge de la ciutat, evitant les caixes de cartó al voltant dels contenidors i la massificació d’estos.



Es tracta d’un servei gratuït per a tots els comerços d’Alzira i repercuteix en benefici de totes i tots. La campanya també comptarà amb dues educadores mediambientals que oferiran adherir-se a esta iniciativa mostrant els beneficis tant per al mateix comerç, així com per a la cura del medi ambient, conscienciant en la necessitat de reciclar per aconseguir una ciutat més sostenible.



La recollida de cartó comercial es realitza de dilluns a dissabte a partir de les 14 hores. Dipositant-lo a la porta del comerç per ser retirat per este servei. Així mateix es facilitarà un telèfon on poder cridar en el cas de disposar d’una gran quantitat de cartó per concertar així una recollida extraordinària. Només és objecte d’este servei el cartó d’embalatge, quedant exclòs qualsevol altre material com: polietilé expandit (suro blanc); plàstic d’embalatge; fleixos; caixes de fusta; paper, revistes o fullets.



El regidor de Serveis Urbans, Fernando Pascual, ha destacat que “És important que els comerços es consciencien de la importància d’adherir-se a este servei que ja disposa l’Ajuntament d’Alzira. Els comerciants es poden aprofitar d’este servei que és totalment gratuït i que els facilita el reciclatge, ja que s’arreplega a la mateixa porta de la botiga”. L’edil també ha assenyalat que “Amb estes accions també es pretén millorar el medi ambient i conscienciar de la importància de cuidar del planeta”.