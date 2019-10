Alzira presenta activitats al voltant del 9 d’Octubre

Print This Post

Com és tradició l’Ajuntament d’Alzira llança una programació especial per a celebrar la festivitat del 9 d’Octubre que començarà el divendres 4 d’octubre.



Concerts, activitats per a xiquets, danses, teatre o l’acte institucional, un fum d’activitats que comencen divendres amb el sopar Estellés a la Plaça de les Lletres Valencianes.



SOPAR ESTELLÉS

Divendres 4 d’octubre a les 21.30 h Plaça de les Lletres Valencianes.

21.30 hores: Sopar de pa i porta (2 €). Adquirix el teu tiquet en la Casa de la Cultura.

Recital de poemes d’Estellés. Si estàs interessat/interessada a participar recitant un poema, pots apuntar-te a la Biblioteca Municipal, fins l11 d’octubre inclòs.

A continuació, actuació d’Eva Dénia & Merxe Martínez – Quan abril era abril.



TEATRE FAMILIAR

Dissabte 5 d’octubre de 2019. Gran teatre d’Alzira a les 19 hores.

YOLO. You Only Live Once; Sols es viu una vegada.

Companyia: Lucas Escobedo. Producció: Centre Teatral Escalante.

Patrocinat per Diputació de Valencia.

Recomanat per a majors de 6 anys. Espectacle sense text.

Entrada: 3 €



MÚSICA HINDÚ

Dissabte 5 d’octubre de 2019. Casa de la Cultura d’Alzira a les 19.30 hores.

Amit Mishra – tabla de Varanasi

Jordi Cantos – Sarod de Barcelona

Sergio Daries – Sitar d’Alzira



Entrada: 3 € (reduïda: 2 €)



SOMRIU ALS PARCS

Diumenge 6 d’octubre a les 12 h. Parc Pere Crespí.

LA BANDA DEL DRAC presenta PIXELS Offline



Animació musical infantil d’escenari basada en cançons i jocs que compta amb la participació activa del públic.

GRAN FESTA MUSICAL plena de cançons i jocs per a xiquetes i xiquets amb música original a partir del rock, pop i tecno.

En un món virtual, envoltats de monstres, cavernes i illes voladores viuen els Píxels. A causa d’un error, una finestra augmentada permet als personatges del videojoc entrar a la realitat real dels humans.

Viatgen per diferents països i descobreixen que els xiquets de tots els continents utilitzen música, jocs i endevinalles per a divertir-se. Ara ha arribat el moment de tornar a la seua realitat virtual i reunir a tots els seus amics per a acomiadar-se. Però…



CONCERT CONMEMORATIU DEL DIA DE LA CIMUNITAT VALENCIANA

Dimarts 8 d’octubre de 2019. Gran Teatre d’Alzira a les 20.00 hores.

Concert de la Banda Simfònica de la SMA

CONCERT DEL 9 D’OCTUBRE

Dimarts 8 d’octubre de 2019. Recinte Firal a les 21 hores

XAVI SARRIÀ – EL DILUVI – OQUES GRASSES – LA FÚMIGA – NIUS DE NIT

Entrades anticipades: 10 €

Entrades taquilla: 12 €



Venda d’entrades en la taquilla del Gran Teatre (dimarts i dijous de 19.30 a 21 hores), notikumi.com, instanticket.es i al 902 444 300.



ACTE INSTITUCIONAL

Dimecres 9 d’Octubre, acte institucional a la plaça Constitució.

DANSÀ DEL GRUP DE DANSES D’ALZIRA

Dimarts 9 d’Octubre a les 20 h en la Plaça Major.



6é CONCERT DE SOCA-REL

Divendres 11 d’octubre de 2019. Gran Teatre d’Alzira a les 20.30 hores.

Tesa, Gilbertástico, Pau Alabajos, Ona Nua, x-Fanekaes, l’Emperador i Agrupació Ibn Jafadja.

Entrades a 6 € a benefici de l’Associació de Famílies Acollidores de la comunitat Valenciana.

Organitza: Societat Musical d’Alzira.



ACTE DE RECONEIXEMENT ACADÈMIC

Dimecres 16 d’octubre de 2019. Gran Teatre d’Alzira a les 18.30 hores.

Acte de reconeixement acadèmic a l’alumnat de la nostra ciutat. Lliurament del premi 9 d’Octubre a la trajectòria pedagògica.



ACTIVITATS BIBLIOTECA MINICIPAL

DISSABTE 05/10/19, a la Bebeteca Municipal Elena Goig, de Murta animacions.

DISSABTE 19/10/19, a la Bebeteca Municipal Rosana Mira