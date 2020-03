Alzira presenta el catàleg de vertebrats municipal: “Assegurar la biodiversitat es essencial”

Print This Post

La Regidoria de Medi Ambient, Agricultura i Transició Ecològica ha presentat hui, Dia mundial de la Natura i la Vida silvestre, el primer Catàleg de Vertebrats d’Alzira, una guia que recull més de 160 espècies catalogades al nostre municipi. A l’acte ha assistir el Regidor de l’àrea responsable Pep Carreres i Toni Rubio, Ambientòleg de l’empresa La Granja de Bitxo encarregat de la redacció del treball.



L’educació i informació en matèria de biodiversitat és fomental. El respecte i el coneixement de tot tipus d’éssers vius amb les diferents iniciatives portades a terme per la regidoria de Medi Ambient, Agricultura i Transició Ecològica, estan orientades a pal·liar els efectes del canvi climàtic. “Este tipus de projectes suposen un punt molt interessant per a continuar fomentant l’educació ambiental i la protecció del nostre patrimoni natural, perquè posem a l’abast de tota la població, este material i d’eixa manera contribuïm a la seua protecció. Assegurar la biodiversitat, és essencial” ha assegurat Carreres.



El catàleg està disponible per a la seua consulta a la web municipal a la secció de guies mediambientals. Es pot consultar ací per al seu ús, per exemple, en col·legis i instituts de la Comarca, ja que la diversitat d’ecosistemes presents a Alzira és similar a la de la resta de la Comarca.



Esta guia repassa les espècies del terme municipal d’Alzira que, respecte a vertebrats, abasta aproximadament 160 espècies, entre ocells, mamífers, rèptils i amfibis. A la presentació s’ha fet un recorregut breu per les espècies recollides exposant la importància de conservar-les per la seua importància a l’hora de combatre problemàtiques actuals com és el cas del mosquit, el cuc del pi i diverses plagues agrícoles entre altres.



“Malgrat els greus impactes mediambientals patits en les últimes dècades i de la gran antropització existent en tot el territori, tenim un tresor, existeix una gran varietat de vertebrats que resisteixen en els nostres ecosistemes, aquesta sorprenent biodiversitat és molt valuosa per tots els serveis ambientals que aporta i no podem permetre’ns perdre-la”, ha comentat l’ambientòleg Toni Rubio



Carreres ha tancat l’acte agraint el treball de Toni Rubio i també la col·laboració del Departament de Comunicació i especialment d’Elena Aguilera, que ha portat a terme la maquetació definitiva del document, que es troba en la web de l’ajuntament d’Alzira, junt amb les guies corresponents a l’Anell Verd i al Jardí de la Casona de La Murta.