Alzira presenta el Pla ASISTE III amb 2,8 milions d’euros per a fer front a la crisi de la Covid-19

Connect on Linked in

Es tracta d’inversions o mesures fiscals, estructurades en 6 bloZ

L’Alcalde de’Alzira, Diego Gómez ha presentat l’actualització del pla ASISTE III.

Aquest pla és el recull de mesures estratègiques aplicades per l’Ajuntament des de l’inici de la crisi per a fer front a la Covid-19 tant des del punt de vista social, cultural, sanitari com tributari per a les persones i empreses.

ASISTE aposta per la ciutadania, sostingut amb la suficient dotació econòmica i amb la llibertat d’adaptar-se, actualitzar-se o incrementar-se en funció de les circumstàncies.

En esta darrera actualització, d’una inversió inicial amb què es comptava en maig de prop d’1,7 milions d’euros, es passa en desembre a 2.831.158,24 euros destinats a fer front a l’impacte de la crisi derivada de la COVID.

Es tracta d’inversions o mesures fiscals, estructurades en 6 blocs: contingència sanitària i seguretat pública, de caràcter social i assistencial, promoció econòmica i impuls comercial i ocupacional, implantació del teletreball, de caràcter cultural i tributàries.

Des de l’ Ajuntament d’Alzira volen estar preparats per a poder seguir donant suport i resposta a les necessitats i problemes sorgits a causa de la pandèmia de la Covid-19 el pròxim 2021.