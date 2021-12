Alzira presenta el Pla de Residus Local

Print This Post

La Regidoria de Serveis Urbans de l’Ajuntament d’Alzira ha presentat el Pla Local de Residus, una eina fonamental per optimitzar la gestió d’estos, així com per aconseguir una adequada gestió del residus domèstics i assimilables del municipi.

El Pla és d’obligat compliment, per tant deurà de ser aprovat al ple de l’Ajuntament d’Alzira, cosa que possibilitarà poder acollir-se a una sèrie d’ajudes entre elles: comptar amb educadors mediambientals i subvencions per a l’adquisició de contenidors i maquinària que ajude al tractament dels residus.

«El Pla Local de Residus és un document que pretén determinar tant l’estratègia com la manera de procedir en la prevenció i gestió dels residus», segons assenyala Fernando Pascual, regidor encarregat de l’àrea de Serveis Urbans.

Per a la redacció del pla s’ha tingut en compte la tipologia de edificacions de la nostra ciutat, on predomina la parcel·la d’un habitatge en la seua majoria en la part externa del nucli urbà i urbanitzacions.

Altre tipus d’habitatge predominant a Alzira és el de parcel·les amb més de 20 pisos, cosa que fa que el sistema de recollida puga ser un condicionant, ja que la densitat de població en el nucli urbà és molt elevat en algunes zones.

A Alzira es realitza actualment una recollida selectiva com a base imprescindible per a la valorització dels residus, amb circuits de recollida, llocs estratègics per a la ubicació de contenidors seguint les directrius del Pla Integral de la Comunitat Valenciana.

Tal i com s’exigeix el Pla Local de Residus d’Alzira compta amb una memòria justificativa de tots els servicis que són competència de l’administració local, amb els rendiments de la recollida selectiva, tipologia de recollida, i comparativa al llarg dels anys 2018, 2019 i 2020 de la recollida de paper i cartó, vidre, envasos i resta de fem orgànic.

Per últim assenyalar que els objectius que perseguix el pla són: facilitar el reciclatge, separar i augmentar la qualitat de la fracció orgànica (contenidor marró), i marcar una fulla de ruta per a comunicar, educar i conscienciar per a la correcta gestió de residus.