Alzira presenta la nova Agenda Educativa per al curs 21/22

Una eina de treball global i participativa de tota la comunitat educativa

La regidoria d’Educació i Infància ha presentat esta setmana l’Agenda educativa per al curs 2021/2022.

L’edició d’enguany es publica novament en format digital per tal d’adaptar-se a les mesures sanitàries i es pot accedir des d’ací.

Esta agenda, destinada a professorat, alumnat i pares i mares, és una eina de coordinació de tota la comunitat educativa d’Alzira, i engloba totes les activitats escolars per al nou curs.

“Continuem a la publicació d’esta agenda que des de 2007 s’envia des de l’Ajuntament a l’alumnat, professorat i mares i pares per a que tinguen tota la informació d’interés sobre les activitats i propostes que, des de distintes àrees de l’Ajuntament, s’oferixen. A més també donem resposta a les diverses sol·licituds o suggeriments que ens arriben des dels mateixos centres docents”, ha indicat la regidora d’Educació i Infància, Maria Calvo.

En 150 pàgines, arreplega les diferents activitats previstes al llarg de l’any tant en l’àmbit de l’educació formal com informal, gràcies a la col•laboració amb les diferents àrees de l’Ajuntament i entitats del municipi. Dividida per àrees, l’agenda consta d’una sèrie de fitxes on es pot consultar fàcilment les diferents activitats. Cada pàgina detalla l’objectiu que segueix una de les activitats, a qui està adreçada i qui l’organitza. La seua versió digital es pot consultar en l’apartat d’educació de la web de l’Ajuntament.

Així mateix, les activitats proposades en l’agenda es duran a terme complint tots els protocols sanitaris en cada moment i els possibles canvis que determinen les autoritats.

Cal destacar enguany que, per la situació de pandèmia que vivim i el consegüent protocol de mesures sanitàries i socials, la presentació de l’Agenda no es realitzarà de manera presencial sinó en el web municipal i les xarxes socials. Això mateix es farà arribar per correu electrònic als centres educatius, entitats i associacions col·laboradores o es podrà descarregar directament en l’apartat d’educació en www.alzira.es.

Finalitat de l’agenda

Continuar amb una de les activitats més conegudes per la comunitat educativa, com és l’Agenda Educativa, que s’edita des de l’any 2007.

Col·laborar amb les diferents entitats i associacions de la ciutat.

Col·laborar amb els diferents departaments municipals.

Promocionar el títol d’Alzira com a Ciutat Amiga de la Infància.

Acomplir amb una de les activitats proposades en el III Pla d’Infància i Adolescència de la ciutat d’Alzira 2018-2022.