Alzira presenta les activitats mediambientals en Estiu 2021

Connect on Linked in

Diego Gómez Alcalde d’Alzira en companyia de Pep Carreres regidor de medi ambient i José Alemany representant d’Interpreta Natura, han presentat hui en roda de premsa les activitats mediambientals que l’Ajuntament ha preparat per a l’estiu 2021



Conscienciació, formació i responsabilitat són les màximes d’estes activitats en consonància total amb la política mediambiental desenvolupada i treballada per l’ajuntament riberenc

La prevenció d’incendis serà part molt important de tota la campanya a causa de la predisposició del terreny de la Ribera a patir esta mena d’accidents paisatgístics amb l’ajuda del voluntariat ambiental

A més les activitats es separen en tres apartats la Boscoleta entre el 5 i el 30 de Juliol, les 10 nits nocturnes en Naturnits , dues d’elles en bicicleta



Una de les activitats d’este any i que més impressionaran als participants serà les rutes per la Via Verda que donara a conéixer la nova via ciclopeatonal en la qual fa molt de temps que treballa l’ajuntament

José Alemany , responsable d’Interpreta Natura, encarregats de dur a terme diverses activitats incloses en les jornades , ha informat de com serà el procés d’aprenentatge i formació dels voluntaris un sistema innovador que està segur suposara un canvi d’hàbits de tots els participants

Les inscripcions estan obertes a partir de hui amb tota la informació en els codis QR que presenten els cartells de totes les activitats