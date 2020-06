Alzira presenta una nova programació cultural adaptada

Connect on Linked in

La Casa de la Cultura acull un dels primers espectacles amb públic a la Comunitat

Sota el títol Tornem, la cultura no s’atura, la Regidoria de Cultura presenta una programació que busca reactivar l’oci i la cultura a la nostra ciutat amb una proposta que s’enceta amb 8 espectacles per al mes de juny i que continuarà al juliol.

La Casa de la Cultura d’Alzira serà la primera a acollir un espectacle cultural amb públic tant dins del Circuit Cultural Valencià, format per 80 ajuntaments de la província, com de la mateixa Comunitat. Espectacles molt esperats però que cal portar a terme seguint les noves mesures de seguretat, amb un aforament limitat.

“Des del departament s’ha treballat per a poder oferir opcions culturals per a tota la ciutadania, públic infantil, dansa, música, teatre… Volem reactivar l’escena cultural i donar vida a un sector que ha vist com, malgrat haver estat molt presents en la primera part del confinament des de les seues cases, ara assistixen a una complicada situació professional per la cancel·lació dels seus treballs”, assegura el regidor de Cultura, Alfred Aranda.

Entre les activitats programades es troba, Música al Claustre, que tindrà lloc a la Casa de la Cultura a les 19.30 hores amb 4 espectacles:

Dissabte 6 “LOVING ROSSINI” amb Paco Varoch, Olatz Ruiz, Salvador Bolon i Paco Lluch.

Divendres 12 ONA NUA TRIO amb Josep Pérez, Xavi Alaman i Lluís Besa.

Dissabte 13 DUO EVOCACIÓ I RAÚL ARIAS amb Olha Viytiv, Hilario Segovia i Raúl Arias

Diumenge 14 SPANISH BRASS presenta SPANISH BRASS (a) LIVE!!

Per als més menuts el divendres dia 19 a les 18 h celebrarem al camp d’esports Venècia la festa de lliurament de premis dels concursos de “Cultura a Casa”, disseny de samarretes “Anirem de festa”, dibuix “La finestra indiscreta”, redacció “Relats des de la finestra” i “Què faràs el primer dia que pugues tornar a la biblioteca”; i del NAN@FEST en línia:

L’acte estarà conduït per Pupetes (Rosana Mira) i Cora (Patri Aranda), presentadores del nan@fest en línia, i comptarà amb l’actuació de Nànets Band Rock. Per a accedir-hi caldrà tindre invitació (més informació: 962417407).

Recuperem un any més la Mostra de Jazz-Swing des del Camp d’Esports de Venècia, amb dos actuacions:

Divendres, 19 a les 21.00 hores concert de LIMBOTHEQUE

Dissabte 20, a les 20.00 hores concert de Las Vegas Jazz Band

Per últim, el públic infantil podrà gaudir d’una nova proposta, Somriu als Balcons, el diumenge 21 a les 12.00 hores. Scura Produccions presenta LA MAR DE B, una activitat de carrer itinerant perquè els més menuts puguen disfrutar des de les seues finestres i balcons. S’anunciarà l’itinerari pròximament.

Es pot consultar el programa complet ací



Venda d’entrades

Tots els espectacles tenen un preu de 3 € i 2 € (carnet jove i jubilats).

Cada persona pot adquirir un màxim de 5 entrades.

Les entrades es posaran a la venda el dimarts i el dijous de la mateixa setmana de l’activitat, en la taquilla del Gran Teatre d’Alzira en horari de 19.30 a 21 hores.

En el moment de l’adquisició de l’entrada, s’assignarà una cadira, que no es podrà modificar en cap circumstància.

Si el mateix dia de l’espectacle quedaren entrades disponibles, es posarien a la venda una hora abans en la taquilla del recinte.

Es podran sol·licitar els carnets corresponents, tant a l’entrada del Gran Teatre com a la Casa de la Cultura.

Els concerts es retransmetran a través del canal de Facebook del Gran Teatre d’Alzira, des del dimarts al dijous següent de la seua realització.



Normativa (Covid-19):

Les cadires estan limitades i es disposaran segons ens marca la normativa vigent.

Per a assistir a qualsevol activitat necessàriament s’ha d’adquirir l’entrada corresponent.

S’assignarà la cadira de manera personalitzada.

Tal com marca la normativa, és obligatori l’ús de mascareta.

L’accés al Claustre de la Casa de la Cultura és per la porta principal, on hi haurà un servidor de gel desinfectant per a fregar-se les mans.

Per accedir-hi cal guardar les distàncies de seguretat establides per la llei.

Circuit Cultural Valencià

Alzira forma part del Circuit Cultural Valencià, una xarxa de 80 municipis, ajuntaments i universitats, que treballa amb l’Institut Valencià de Cultura de la Generalitat Valenciana, el SARC de la Diputació de València i l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.