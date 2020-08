Alzira primer municipi de la comarca en aprovar una ordenança per al control del mosquit tigre

Connect on Linked in

El ple de l’ajuntament va votar a favor de l’aprovació inicial de l’Ordenança per al control del mosquit tigre, que té com a objectiu principal aportar informació, consells i solucions per a evitar tant la presència com l’expansió del mosquit tigre en el municipi. Es tracta del primer consistori de la comarca a aprovar una normativa d’aquest tipus, i que implica una lluita global tant en espais públics com privats.

L’Ordenança recull les normes que els ciutadans i les ciutadanes han de complir per a garantir que la presència d’aquest vector siga mínima, ja que es tracta d’un insecte que pot generar problemes per a la salut pública si no es controla la seua reproducció. A més, es tipifiquen els llocs que han de revisar, s’especifica la periodicitat i s’aporten possibles solucions dependent de si els elements amb perill d’acumulació d’aigua són fixos o es poden retirar.

La regidora de Ciutadans d’Alzira, Clara Aledón ha titllat de “total despropòsit” aquesta ordenança contra el mosquit tigre aprovada en el ple municipal.