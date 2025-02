Alzira promou diverses activitats per a commemorar el 8M

“Sense feminisme no hi hauria democràcia” ha sigut una de les reivindicacions que l’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, ha volgut remarcar en la roda de premsa que s’ha dut a terme a l’ajuntament per motiu del 8M, dia en què es recorda la lluita de la dona per la igualtat. En aquest sentit, Domínguez destaca que “és una reivindicació històrica que encara no ha arribat als drets reals d’igualtat”.

És per això que des de l’Ajuntament han promogut activitats que es desenvoluparan en diversos dies.

Este any, com a novetat destacada, la Setmana de la Dona inclourà una exposició al carrer titulada “Paraigües morats”, un símbol de protecció, unitat i compromís que pretén portar a la reflexió i al debat sobre “per què commemorem encara el 8 de març”, segons ha explicat Amelia Blanquer, regidora d’Igualtat.

L’alcalde ha recordat que este any es compleixen 50 anys de la primera celebració oficial del Dia Internacional de la Dona per part de l’ONU en 1975 i encara queda molt per fer, també per part dels homes, destacant que el que fa canviar la societat és el que es fa dia rere dia.

Del 1 al 10 de març de 2025, la façana de l’Ajuntament s’il·luminarà de color morat per commemorar el Dia Internacional de la Dona. Les activitats començaran amb la inauguració de l’exposició “Paraigües morats” l’1 de març al carrer Hort dels Frares, on es podran veure uns 600 paraigües com a símbol de la lluita per la igualtat.

El 5 de març es representarà l’obra de teatre “Pendientes” a la Casa de la Cultura, i el 7 de març hi haurà una lectura de manifest i una manifestació organitzada pel col·lectiu 8M. També es duran a terme tallers escolars per a la igualtat i contra la violència de gènere en diversos centres educatius d’Alzira, incloent activitats com teatre-fòrum, debats, i tallers sobre masculinitats igualitàries.

A més, hi haurà activitats com el Punt Violeta en les Mascletades de Sant Josep i un Club de Lectura amb ulleres lila a la Biblioteca Pública.