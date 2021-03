Alzira prop dels 20 casos per cada 100.000habitants

Connect on Linked in

Lleugera pujada després de tres setmanes consecutives de reducció de casos

Com cada dijous hui ha tingut lloc la reunió amb els representants dels diferents municipis que integren el Departament de Salut de la Ribera, per tal de conèixer l’actualitat de casos de COVID i valorar les xifres aportades per Sanitat. En els últims 7 dies, en Alzira hem passat de 10.95 casos per cada 100.000 habitants a 19.7 casos. En total tenim 9 casos actius.

A la reunió, ha assistit la regidora de Sanitat Gemma Alós, qui ha explicat que “Esta lleugera pujada, després de falles no es pot establir com a tendència. No podem perdre de vista estes xifres de cara als pròxims dies festius. Hem d’esforçar-nos. Per a poder mantindre’ns en esta baixa incidència. Recordem que cal seguir les recomanacions del Departament de Salut de la Ribera que insistix en la importància de ser responsables de cara als dies festius dels pròxims dies festius de Setmana Santa i Pasqua”Desitgem que totes les persones que patixen la malaltia es recuperen prompte i puguen tornar a la normalitat. Agraïm a tota la població l’esforç pel compliment de les mesures vigents, que ha estat clau per a poder rebaixar les dades.