Alzira realitza la 8a edició de Donació Sang Solidària La Gallera Jove

Connect on Linked in

Un any més, la Regidoria de Sanitat col·labora amb la Donació de Sang que organitza el Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana junt amb la Gallera Jove. Es tracta ja de la huitena edició i es realitzarà en l’emblemàtic edifici de La Gallera, concretament als salons Daurat i Àrab.

A la roda de premsa de presentació celebrada este matí han assistit la regidora de Sanitat, Gemma Alós; Pepe Llinares, de la Gallera Jove; Roberto Roig Oltra, cap de Servei d’Hemodonació del Centre de Transfusió CV, i Esther Navarro Illana, decana adjunta Grau d’Infermeria Universitat Catòlica de València.

La donació es realitzarà el dissabte 11 de desembre en horari de 9.30 a 14 hores i de 16 a 20.30 hores. Els requisits per a poder donar sang són tindre entre 18 i 65 anys, pesar més de 50 kg i no anar en dejú. Les persones que donen rebran un detall per la seua implicació i participació.

La regidora de Sanitat, Gemma Alós, ha agraït l’esforç realitzat per la Gallera Jove per organitzar un any més este acte, ja que «si hem aprés alguna cosa de la pandèmia, és ser solidaris i ara és el moment de demostrar-ho. Com cada any, animem a totes i tots que hi vinguen a donar sang, perquè amb esta acció estaran salvant tres vides».

Per la seua banda, el Dr. Roig ha agraït a la Gallera la tasca que ha portat a terme al llarg d’estos dos anys, ja que la Gallera col·labora amb el Centre de Transfusió en les donacions de sang que es realitzen mensualment.

Esther Navarro ha animat a tots i totes a regalar vida amb les seues donacions de sang. Ha recordat, també, que donar sang és completament segur, perquè es respecten totes les mesures de seguretat per a evitar contagis.

Este esdeveniment solidari està organitzat per la Gallera Jove, el Cercle Alzireny La Gallera, Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana i per la Regidoria de Sanitat de l’Ajuntament d’Alzira. A més, col·labora la Universitat Catòlica de València i Edicions Bromera.

Des de la Gallera Jove, han explicat que per a ells tancar l’any amb este acte solidari és la millora manera de fer-ho i han animat a tots els alzirenys i les alzirenyes a participar el dissabte vinent i ha fet una crida als més joves perquè donen sang per primera vegada.