Alzira realitza un nou tractament preventiu contra el mosquit tigre este octubre

L’Ajuntament d’Alzira continua amb la gestió de campanya de tractaments que des de la Regidoria de Sanitat, mitjançant l’empresa adjudicatària especialitzada Lokímica, s’estan realitzant a Alzira. En concret, este mes d’octubre es durà a terme un tractament preventiu per al control del mosquit tigre que s’iniciarà hui, dia 13 i continuarà els pròxims dies 14 i 15 d’octubre.



Estes actuacions es fan de manera programada des del mes d’abril dins un pla en què participen els municipis que formen part del consorci de la ribera de la Ribera de manera integrada.



“És molt important una gestió coordinada, com la que realitzem junt amb les poblacions de la Ribera, perquè puguem controlar este insecte que tant ens afecta. Enguany s’ha reforçat el tractament rutinari, ampliant el nombre d’actuacions tot i que ara baixen les temperatures, ja que cal estar molt atents en cas que l’arribada de les pluges puga afavorir la reproducció del mosquit tigre”, assenyala la regidora de sanitat, Gemma Alós.



A més dels tractaments programats des de l’Ajuntament, la regidoria es posarà a l’abast de la ciutadania per a resoldre qualsevol incidència que es puga produir i gestionar les sol·licituds dels veïns i veïnes que envien el seu avís d’una problemàtica puntual a una zona. Per a poder fer-ho, cal enviar un correu electrònic a sanitat@alzira.es indicant el nom de la persona, les dades de contacte i el cas específic del qual es vol informar.



Estos insectes generen greus problemes en la nostra ciutat, tant per les seues doloroses picadures com per les malalties que poden transmetre. En este context és totalment necessari prendre mesures conjuntes per a controlar les seues poblacions i minimitzar els seus efectes.



Per a evitar la proliferació del mosquit, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha publicat unes recomanacions que podeu consultar al web www.san.gva.es/mosquito-tigre.