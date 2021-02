Alzira rebaixa la incidència de la COVID-19 a la mitat

Connect on Linked in

Les xifres milloren després de tres setmanes de mesures

Hui s’ha celebrat la reunió telemàtica setmanal amb els representants dels diferents municipis que integren el Departament de Salut de la Ribera. En els últims 7 dies, en Alzira hem passat de 1116 casos per cada 100.000 habitants a 608 casos. En total tenim 278 casos actius (510 a data 4 de febrer), en els últims tres dies 38 casos nous.

Com cada dijous, han assistit la regidora de Sanitat de l’Ajuntament d’Alzira, Gemma Alós, i l’alcalde, Diego Gómez, que ha assenyalat que, “amb esta baixada de casos, la pressió a l’Hospital de la Ribera s’ha reduït, però cal tindre en compte que la UCI sí que es troba en una situació complicada, a més, ha insistit que en les pròximes setmanes hem de seguir treballant i respectant les mesures per tal d’aconseguir reduir l’índex d’incidència fins a baixar els 250 casos per cada 100.000 habitants, i tornar als nivells de fa uns mesos”

No obstant això, cal agrair a la tota població l’esforç pel compliment de les mesures vigents, ja que és cosa de totes i tots treballar de manera conjunta per a combatre la pandèmia, garantint el control i la disminució dels contagis. Des de l’Ajuntament es continuarà fent tot el possible per a aconseguir que la incidència es reduïsca i garantir la seguretat de la nostra ciutadania.

Per la seua banda la regidora de Sanitat, Gemma Alós, ha informat que el protocol de vacunació continua amb normalitat, “s’ha posat ja la segona dosi de la vacuna a les residències de la ciutat i en el cas de Solimar, que havia quedat pendent de vacunació a causa d’un brot, ja s’ha subministrat la primera de les dosis”

D’altra banda, està previst que a partir de la setmana que ve es porte a terme la vacunació dels Centres de dia i majors de 90 anys i probablement el següent grup del calendari de vacunació seran els grans dependents.

L’Ajuntament continua amb les mesures actives amb la finalitat de protegir la salut dels alzirenys i alzirenyes, i així ho farà fins al pròxim 15 de febrer, moment en què les revisarà, igual que la Generalitat, que informarà pròximament sobre la continuïtat o canvi en l’àmbit autonòmic.

Mesures fins el 15 de febrer

Grups que no superen les dos persones, llevat que es tracte de convivents

En domicilis i espais privats, només reunions familiars i socials del mateix nucli o grup de convivència.

S’exceptuen, la criança i les cures, les reunions de persones amb vincle matrimonial o de parella que viuen en domicilis diferents, o de les persones que viuen soles, amb altra única unitat de convivència .

No estan incloses en les limitacions les activitats laborals, les institucionals, les de transport i les dels centres docents.

Confinament perimetral de la Comunitat Valenciana.

Addicionalment, des de les 15.00 hores del divendres fins a les 06.00 hores del dilluns, i des de les 15.00 hores de la vesprada dels dies festius fins a les 15.00 de l’endemà al festiu, queda limitada l’entrada i eixida a municipis de més de 50.000 habitants: València, Alacant, Elx, Castelló de la Plana, Torrevieja, Torrent, Orihuela, Gandia, Paterna, Benidorm, Sagunt, Alcoi, Sant Vicent del Raspeig, Elda-Petrer, i Vila-real.

Tancament de tota l’hostaleria. Només es permetrà el servei de menjar per a emportar, siga distribuït al local o per repartidors.

Tancament del comerç a partir de les 18 h de la vesprada.

Tancament d’instal•lacions esportives.

Mascareta obligatòria a partir de 6 anys en tot moment en la via pública, en espais a l’aire lliure i en espais tancats d’ús públic o oberts al públic, durant la pràctica d’activitat física.

Tancar els parcs, jardins i zones de joc infantils de la nostra ciutat.

Tancar al públic dependències municipals. Només s’acudirà amb cita prèvia.

Suspendre activitats culturals, d’oci espectacles i joventut programades.

La biblioteca municipal només donarà servei de préstec de llibres.