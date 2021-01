Alzira rebrà ajudes de la conselleria en matèria de comerç i consum

Connect on Linked in

L’alcalde valora molt positivament la reunió amb la directora general de Comerç, Artesania i Consum, Rosa Ana Seguí i avança les possibilitats que oferiran les ajudes per a la nostra ciutat

La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball rellança, amb caràcter urgent, la convocatòria d’ajudes a les quals por optar-hi l’Ajuntament d’Alzira. En la reunió que ha mantes hui l’alcalde Diego Gómez amb la directora general de Comerç, Artesania i Consum, Rosa Ana Seguí, s’han posat damunt la taula les ajudes que s’articulen al voltant de les àrees de comerç i consum amb motiu de la situació socioeconòmica que està causant la COVID i que beneficien a pimes comercials i artesanes, ajuntaments i entitats locals intermèdies dirigides a reforçar la competitivitat del comerç i l’artesania.



Segons ha destacat l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, aquesta línia serviria per ajudar a pimes i autònoms de manera directa i indirecta, amb punts concrets com ara la implantació del comerç electrònic, el lloguer dels locals comercials, l’equipament necessari per al desenvolupament de l’activitat, projectes empresarials de nova creació, així com per a l’adquisició de vehicles per al comerç, entre d’altres.



En la reunió que ha mantingut este matí amb la directora general de Comerç, Artesania i Consum, Rosa Ana Seguí, l’alcalde de la ciutat ha reiterat les possibilitats de gestió d’aquestes ajudes de què disposa l’Ajuntament d’Alzira mitjançant l’Agència de Comerç integrada en la xarxa AFIC (Agències per al Foment de la Innovació Comercial) en què hi participa l’administració i els comerciants i les seues organitzacions representats.



A banda de les ajudes directes al comerç, la nostra ciutat podria rebre ajudes que completarien els esforços que estan duent-se endavant en esdeveniments com ara la Setmana de l’Economia o les jornades formatives dirigides al sector. L’alcalde Diego Gómez ha agraït la decisió de la Conselleria d’ampliar estes mesures en el comerç perquè segons assegura, “les possibilitats i recursos de que disposem a nivell municipal són els que són i ajudes des de l’administració autonòmica són decisives per a donar una millor resposta a la nostra ciutadania”.



Les ajudes poden sol·licitar-se fins l’1 de febrer. Enllaç a la seua publicació al DOGV



REUNIÓ AMB EL CONSELL DE COMERÇ



Seguint en esta línia, aquesta vesprada es reunirà el Consell de Comerç d’Alzira per tal de valorar el resultats de les campanyes de 2020 i fer propostes per a 2021, així com per a aclarir dubtes sobre les mesures restrictives que s’han decretat a causa de la pandèmia. Membres de l’equip de govern, de l’oposició, juntament amb tècnics d’IDEA i representants de les principals àrees comercials, assistiran a esta reunió.