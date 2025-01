Alzira rebrà una subvenció de la Diputació per combatre les plagues de la DANA

Tal com es va anunciar el passat mes de desembre, Alzira forma part dels 62 municipis beneficiats amb una ajuda extraordinària per part de la Diputació de València, destinada al tractament de plagues derivades de la DANA.

L’Àrea d’Agricultura de l’Ajuntament d’Alzira ha rebut una subvenció d’ajuda extraordinària atorgada pel departament de Benestar Social de la Diputació, per un import de 4.961,00 euros.

Aquesta quantitat correspon a una subvenció per a la lluita contra les plagues en el municipi afectat per la DANA, amb un màxim possible de 5.000 euros per ajuntament.

En total, la Diputació de València ha destinat 274.737 euros per a cobrir les necessitats dels municipis afectats, amb l’objectiu de controlar els diferents vectors biològics que representen un risc sanitari com a conseqüència de la DANA, així com revisar les condicions d’higiene i neteja, incloent l’eliminació d’escombraries, el sanejament de l’entorn i mesures preventives.

Gràcies a aquesta subvenció, s’abordarà el tractament integral de plagues, incloent desinsectació, desratització i desinfecció de les zones més afectades per les pluges torrencials que van assotar Alzira el 29 d’octubre de 2024.

El regidor d’Agricultura i Serveis per a la Ciutat, Enrique Montalvá, ha manifestat que s’està treballant intensament per obtenir totes les ajudes necessàries de les diferents administracions públiques per a aconseguir la restauració completa dels danys causats per la DANA, especialment pel que fa a les infraestructures agrícoles i camins rurals.