Alzira recicla 556.000 quilos de vidre el 2020

L’any 2020 els alzirenys van reciclar 556.187 quilos de vidre: «hem de seguir per este camí per tal d’aconseguir millorar les xifres, ja de per si positives», segons el regidor de Serveis Urbans, Fernando Pascual.

Per tal de conscienciar la ciutadania a iniciar-se o a seguir amb la pràctica del reciclatge de vidre, les informadores cíviques es troben hui al parc de Pere Crespí per tal de repartir bosses amb les quals facilitar la tasca del reciclatge.

Són molts els avantatges que aconseguim cada vegada que dipositem un envàs de vidre al contenidor: lluitem contra el canvi climàtic, perquè evitem que s’emeta CO 2 a l’atmosfera, alhora que cuidem la Terra, ja que reaprofitem els recursos naturals.

El vidre és un material que pot ser reciclat al 100 % i té infinites vides, per la qual cosa, si el reciclem, evitem l’ús de noves matèries primeres i facilitem la no degradació del sòl. Frenem el creixement dels abocadors incontrolats i estalviem energia.

Cal seguir incidint en la necessitat de cuidar el nostre entorn i per això cal ser-ne conscients i utilitzar els contenidors de reciclatge per tal d’afavorir la reutilització del vidre: «des de la Regidora de Serveis Urbans seguim amb la tasca de realització de campanyes puntuals dirigides a la conscienciació i la necessitat de reciclar vidre», segons ha detallat el regidor.