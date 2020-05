Alzira recicla en els mesos de confinament més de 17.000 quilos d’envasos lleugers respecte al mateix període de l’any anterior

Connect on Linked in

Alzira, 21 de maig de 2020.- El passat 17 de maig es celebra el Dia Mundial del Reciclatge, establert de manera oficial des del 2005 per l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO). Cada any esta data ha anat fent-se més popular i amb una finalitat clara: conscienciar en la necessitat de reciclar, un hàbit que els alzirenys tenim assumit tal i com ho demostren les dates d’arreplegada d’envasos lleugers i cartó al llarg dels mesos de març i abril de 2020.

En concret en març d’enguany s’han arreplegat 42.180 quilos d’envasos lleugers, mentre que a l’abril foren 42.780 quilos, experimentant un increment de 17.280 quilos amb respecte el mateix període de l’any anterior, la qual cosa significa la conscienciació de la ciutadania amb el reciclatge en ple estat d’alarma i confinament contribuint a l’augment dels quilos d’envasos lleugers dipositats als contenidors.

Pel que respecta al cartó en març 2020 s’han recollit 41.610 quilos als contenidors, als que cal sumar els 7.740 del servici d’arreplega porta a porta dels comerços, donant un total de 49.350 quilos. En este cas hi hagut una menor recollida de quilos de cartó respecte als mateixos mesos de l’any anterior, ja que l’estat d’alarma decretava el tancament dels comerços que són els que més quilos de cartó generen.

Fernando Pascual, regidor de Serveis Urbans, valora positivament les xifres de recollida d’envasos lleugers i cartó que cal analitzar-les per separat. “A pesar del confinament la ciutadania ha estat compromesa en la tasca de reciclar envasos lleugers, d’ahí l’augment global dels mesos de març i abril respecte als de l’any 2019. En quan a cartó la disminució és lògica per la baixada de les persianes del comerç, una de les mesures de l’estat d’alarma per tal de fer front a la pandèmia mundial de la Covid-19 “.

Al llarg del període de confinament hem comprovat com la qualitat de l’aire d’Alzira i la salut del planeta en general han millorat en tant sols unes setmanes. Se’ns dubte, la mà de l’home interfereix tant en el canvi climàtic com en l’aparició de nous virus i malalties, tal i com ho manifesten reputats biòlegs i l’Organització Mundial de la Salut.

“El reciclatge ajuda a combatre malalties contagioses a través de la seua influència en la mitigació dels efectes del canvi climàtic, i a protegir el nostre planeta i els seus espais naturals i la seua biodiversitat, a més de contribuir a viure en una ciutat més neta i saludable, per esta raó anime al veïnat d’Alzira a seguir la tònica de conscienciació ascendent del reciclatge al nostre municipi “, segons el regidor.