Alzira reconeix la labor de les dones policia en el 40 aniversari de la incorporació de la dona al Cos de la Policia Local

Mila Martínez i Ana Calatayud foren les primeres a accedir a la plantilla local, que hui compta amb 15 dones

L’alcalde creu que la xifra de dones policia «continua sent baixa» i insta a «promoure valors i pràctiques per a reforçar la igualtat i la integració efectives»

Milagros Martínez i Ana Calatayud són dos noms que formen part ja de la història d’Alzira. Fa quaranta anys ingressaren al Cos de la Policia Local alzirenya. Són les dues primeres dones policia de la ciutat. El Saló Noble de l’Ajuntament ha acollit este migdia l’acte de celebració d’este aniversari i de reconeixement a la dedicació de totes les dones policies al llarg d’estes quatre dècades.

L’entrada de les dones al cos de seguretat va ser possible gràcies a la modificació dels criteris per a opositar, cosa que, per primera vegada, va permetre la participació de les dones. El 13 de novembre de 1980 el plenari de l’Ajuntament d’Alzira, en sessió ordinària, va aprovar les bases per a la cobertura en propietat de tres places vacants de guàrdia en la Policia Municipal d’acord amb esta modificació. «Milagros Martínez i Ana Calatayud aconseguiren una fita històrica: l’accés, per primera vegada, de la dona al Cos de la Policia Municipal d’Alzira. Després d’un procés selectiu que transcorregué entre els mesos d’abril i setembre de 1981, finalment, el 16 d’octubre de 1981 prengueren possessió dels seus càrrecs», expliquen els policies Rubén Pastor i Rubén González. Ells dos s’han encarregat de preparar l’exposició que repassa la incorporació de la dona a la Policia Local d’Alzira i que està instal·lada a l’Ajuntament d’Alzira. Cinc panells arrepleguen les principals dades d’este aniversari i mostren fotografies de les protagonistes de l’homenatge.

«La promoció del 81 va ser un exemple de superació, de lluita de la dona per conquistar espais reservats fins a eixe moment únicament als homes, una lluita per la igualtat que va obrir el camí a moltes altres dones que fins aleshores consideraven inimaginable poder ser policies. Hui ens sembla increïble però han passat només 40 anys», explica l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez. Per al màxim representant del municipi, l’entrada de la dona en el cos de seguretat és una conseqüència natural del procés democràtic que aleshores es vivia i va ajudar a refermar-lo en una època encara d’inestabilitat: «Reconéixer allò suposa visibilitzar una fita per la igualtat i els drets fonamentals, però també un reconeixement a aquella democràcia tan amenaçada en eixe moment pel colp d’estat. No podem deixar de lluitar cap dia per la nostra democràcia i per tots els drets que reconeix, perquè gràcies a ella, la dona està hui present en la Policia Local d’Alzira i en tots els espais públics als quals no podia accedir durant la dictadura».

Després d’uns inicis durs, on hagueren de fer front a les discriminacions i als comentaris despectius de veïns, veïnes i companys, a poc a poc les dones van anar guanyant terreny: el 16 d’abril de 1993 Remedios Calatayud va ser la primera dona a accedir a la Secció Motorista de Trànsit i la següent dona en consolidar la plaça fou Pepa Rodríguez (1999). El segle xx conclogué amb quatre dones en el cos. Tanmateix, «una vegada trencat el sostre de vidre, l’accés de la dona a la Policia Local d’Alzira ha sigut una constant al llarg dels últims vint anys», expliquen Pastor i González. En l’actualitat, són quinze les dones policia d’Alzira: Reme, Pepa, María, Joana, María José, Sandra, Encarna, Estela, Mari Àngels, Laura, Maite, Tere, Cristina, Ana i Laura. «Totes elles companyes, integrades plenament en un col·lectiu professional que no fa distincions de gènere, i on dones i homes realitzen les mateixes funcions, amb els mateixos drets i obligacions», asseguren els agents locals. El camí ha estat jalonat amb el nomenament, el 5 de març de 2019, de María José Ripoll com la primera dona que ocupa una plaça en l’escala de comandaments de la Policia Local d’Alzira, en concret la d’oficial.

En veu de la regidora de Seguretat, Sara Garés, la plantilla de dones policia d’Alzira està integrada per «dones treballadores, valentes, compromeses amb el servei públic que fan cada dia; fermes, tan fermes com humanes, i un llarg etcètera que podríem afegir de la seua gestió laboral en cada una de les diverses tasques que tenen assignades, exactament igual que la resta dels seus companys», ha expressat durant l’acte de reconeixement. «Ara mateix no es pot fer un pas enrere, el cos de la Policia Local ha de ser un viu reflex d’una societat moderna i igualitària», ha indicat.

En este sentit, l’alcalde creu que transcorreguts ja quaranta anys des de la irrupció de la dona en un àmbit fins al moment vetat, «la realitat és ben diferent i, actualment, la xifra de proporció de dones en el cos encara no s’aproxima a la igualtat efectiva. La xifra continua sent baixa i caldrà en noves convocatòries tindre esta consideració. L’aposta per assolir la inclusió sistemàtica de mesures destinades a promoure valors i pràctiques orientades a reforçar una igualtat més gran entre sexes i la integració efectiva de les dones a la nostra Policia, requerix la implicació de diferents actors, tant en les fases de diagnosi com de disseny i planificació». I, en este sentit, ha aprofitat l’acte de reconeixement per a explicar les iniciatives municipals en marxa, com els plans d’igualtat municipals, i ha indicat que «cal continuar posant l’èmfasi en la consolidació d’estructures institucionals d’impuls a la igualtat de gènere, en l’augment de la presència equilibrada entre homes i dones, amb la revisió dels processos selectius de selecció, fixació de tribunals de selecció paritaris, etc., i en la formació permanent de les dones treballadores en el reconeixement diari de la seua important llavor en els diferents departaments de la nostra casa».

Així mateix, Gómez ha destacat el paper exemplificador de les dones policia en la societat i, especialment, entre les dones: «Caldrà continuar treballant sense descans per la igualtat i ser taxatius i intransigents en la lluita contra la violència masclista. Vosaltres, les dones policies, sou, i heu de ser, el far que il·lumina el camí per a les dones en la nostra ciutat. Heu de ser l’ajuda a les companyes, a les dones, a les joves que patixen en les nostres places i carrers. Sou l’esperança de futur. Sou la clau que obrirà els panys tancats per al respecte i la igualtat entre homes i dones». L’alcalde ha acabat el seu discurs amb paraules de felicitació a les policies municipals d’Alzira per l’aniversari. Així mateix, han agraït els i les policies locals «el suport i l’entrega durant la brutal pandèmia. Vosaltres amb valor i professionalitat heu estat a l’altura».