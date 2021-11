Alzira reconeix la trajectòria i contribució de persones, col·lectius i empreses en l’àmbit local amb les Insígnies d’Or de 2021

Connect on Linked in

La Junta de Portaveus decidix premiar enguany el Club Nou Bàsquet, Josep Francés, Salvador Enguix, la Policia Local i el Forn de Bèrnia

Els guardons es lliuraran el 30 de desembre

La Junta de Portaveus de l’Ajuntament d’Alzira va decidir ahir quines seran les persones i empreses reconegudes amb les Insígnies d’Or de la Ciutat d’Alzira.

El Club Nou Bàsquet Alzira

En la categoria d’Esports, es reconeixerà el Club Nou Bàsquet d’Alzira per la seua llarga trajectòria de foment de la vida activa i de la pràctica d’exercici des d’edats primerenques, a través de l’escola de bàsquet, i també pel suport a l’activitat esportiva. El Club Nou Bàsquet, que està a punt de complir 25 anys des de la seua fundació, és, no obstant això, hereu d’una llarga tradició que es remunta a finals de la dècada dels 60, amb el Club Bàsquet Avidesa, que uns anys més tard va passar a anomenar-se Club Bàsquet Alcira. A finals dels 90 es va propiciar la fusió dels dos clubs que hi havia, el Bàsquet Alzira i el Bàsquet Veterans Alzira. La rivalitat entre els dos clubs va acabar el juliol de 1998 amb la creació d’una nova entitat: el Nou Bàsquet Alzira. La fusió es va portar a terme «per tal d’aglutinar esforços i poder tenir objectius més importants en els àmbits esportiu i formatiu», indiquen des del club. Amb la constitució del Nou Bàsquet Alzira arrancava una trajectòria en comú amb l’objectiu de treballar en la promoció del bàsquet a la nostra ciutat, tant en les categories de base com en les federades, i ha aconseguit importants èxits esportius, sobretot en la categoria Sub-21 en l’àmbit autonòmic.

El pintor Josep Francés

El pintor alzireny Josep Francés ha sigut elegit per a rebre la Insígnia d’Or de Cultura per la seua contribució al món de les arts plàstiques amb la seua obra i també per l’aposta i la projecció que ha donat a l’activitat artística, que impulsa a través de la seua galeria d’art, oberta en plena pandèmia (2019) i amb una activitat constant. Nascut a Alzira el 1959, Francés compta amb una llarga trajectòria dedicada a l’art des que va cursar els seus estudis d’art en l’acadèmia Galatea de València. La seua formació posterior com a interiorista i arquitecte, i el seu treball en el món de la restauració arquitectònica, el porten a transferir el seu treball als seus quadres. Participa a nombrosos concursos de pintura ràpida a l’aire lliure, en els quals adquirix una gran destresa en tècniques de pintura que després aplica a les seues obres d’estudi. La seua presència a sales d’art i galeries d’arreu del món han fet d’ell un artista. És a partir de 2005 quan comença a participar en certàmens de pintura nacionals i internacionals, quan canvia per complet la seua pintura, i es convertix en una pintura de clar caràcter constructivista. D’entre les seues obres més importants, destaquen els quadres de gran grandària de sèries de ciutats del món, entre elles Alzira, treball amb el qual ha aconseguit nombrosos premis. L’any 2013 és seleccionat per a pertànyer al grup Artevalencia i en plena pandèmia es decidix a obrir la seua pròpia galeria d’art, Lorenzo di Medici, al barri de l’Alquerieta d’Alzira, un centre artístic fora dels cànons establits que compra art directament als artistes i promou dos certàmens internacionals a l’any: Waiting for Spring (Esperant la primavera) i el Saló de Tardor del realisme.

El periodista Salvador Enguix

Dins de la categoria d’Activitats Diverses, l’Ajuntament ha decidit reconéixer el periodista Salvador Enguix. Nascut a Alzira el 1965 forma part de la plantilla del periòdic La Vanguardia des de maig de 1991, any en què va obrir la corresponsalia de València. Ha sigut corresponsal de La Vanguardia a Brussel·les i, amb anterioritat, delegat de Canal 9 a Alacant, cap de secció del diari Mediterrani de Castelló i col·laborador dels diaris El País i Levante-EMV, així com comentarista polític de la cadena SER; participa en tertúlies en els principals mitjans valencians com À punt, la cadena COPE, Onda Cero o Mediterrani TV. És doctor en Comunicació per la Universitat de València. Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona i professor associat de Periodisme Polític a la Universitat de València. Ha rebut, entre altres, el Premi de Periodisme d’Investigació d’El Temps i el premi de periodisme de la Diputació de València. Recentment, ha rebut el Premi Periodista Local 2019 dins de la convocatòria de premis periodístics Eisenhower Fellowships. L’Ajuntament d’Alzira li reconeix ara amb la Insígnia d’Or la seua trajectòria professional al món de la comunicació i la seua labor per donar a conéixer la seua ciutat natal.

La Policia Local d’Alzira

La Junta de Portaveus ha volgut premiar la dedicació de la plantilla de la Policia Local a la protecció i atenció a la ciutadania alzirenya, i reconeix al cos de seguretat local amb la Insígnia d’Or d’Humanisme. El 2021 s’ha celebrat el 40 aniversari de la dona a la Policia Local, una efemèride que ha coincidit amb una situació complicada a causa de la pandèmia de la COVID-19, i en la qual el quefer dels i de les policies locals ha sigut especialment important. No sols han contribuït al manteniment de l’ordre i de la seguretat en la ciutat, sinó que han ajudat en l’assistència a les persones en situació més vulnerable i que s’ha vist agreujada durant els mesos de confinament; han constituït una peça clau en el control de la pandèmia, desenvolupant les tasques d’inspecció i assegurant el compliment de les mesures establides per a pal·liar els efectes de la malaltia i aturar-ne l’expansió; així mateix, han col·laborat amb altres organitzacions i moviments, com ara la Creu Roja o Protecció Civil, en l’atenció a la ciutadania des de la proximitat i la vocació de servei públic per superar esta difícil situació, així com en les situacions d’emergència.

El Forn de Bèrnia

El 2022 l’empresa local Forn de Bèrnia complirà 125 anys d’ofici. David Bèrnia Martí està ara al capdavant d’este forn tradicional, una empresa familiar arrelada a la ciutat i integrada a la xarxa del Gremi de Forners de València. Una empresa molt viva i impulsora de constants iniciatives per recuperar i mantindre les receptes locals més emblemàtiques, com ara la reganyà. De fet, David Bèrnia és un dels encarregats en explicar els més menuts d’Alzira d’on prové este dolç alzireny i mostrar-los, en els tallers de cuina que realitza pels centres educatius, com es prepara la reganyà. El Forn i Pastisseria Bèrnia rebrà la Insígnia d’Or que s’atorga a les empreses o negocis destacats de la ciutat el pròxim 30 de desembre, dia de Sant Silvestre, en el qual Alzira celebra l’entrada de Jaume I a la ciutat amb el lliurament de les Insígnies d’Or.