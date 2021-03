Alzira recorda la prohibició de cremes agrícoles en pasqua i recomana gaudir dels espais naturals amb precaució

Print This Post

La regidoria de Medi Ambient, Agricultura i Transició ecològica recorda que segons marca l’Ordre de 2 de Març de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, en la que es regulen mesures extraordinàries per a la prevenció d’incendis forestals durant el període de Setmana Santa i Pasqua, des del Dijous Sant, dia 1 d’abril, i fins al Dilluns de Sant Vicent, dia 12 d’abril, està prohibida la realització de cremes d’agrícoles en el terme municipal d’Alzira.

També des de la Regidoria s’aconsella evitar l’ús de material pirotècnic de qualsevol tipus prop de les zones forestals, per tal de no provocar un incendi.

Respecte a les visites als espais naturals d’Alzira, l’Ajuntament recomana evitar les possibles aglomeracions en els llocs habituals com la Murta o la Casella, i disfrutar ordenadament d’altres espais menys freqüentats i més pròxims com poden ser les zones verdes de l’Anell Verd, l’entorn del Riu Xúquer, la via Verda o la Muntanyeta de San Salvador.

Es recorda que segons la normativa actual, no es poden volar avions no tripulats o drons en l’espai natural de la Murta i la Casella. El regidor de Medi Ambient, Pep Carreres, demana als alzirenys i alzirenyes que gaudisquen de les festes amb precaució seguint estes pautes i que comuniquen qualsevol incidència detectada al Centre d’Emergències a través del telèfon 112.