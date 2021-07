Alzira reivindica la vacunació urgent del joves

Connect on Linked in

La col·laboració de les famílies i els joves per a identificar possibles casos és essencial

Vora 250 casos cada 100.000 habitants a Alzira

Continua l’increment de casos a Alzira i la resta de municipis de la comarca, on ja hi ha pobles que es troben en una situació de risc extrem. Este mateix dilluns Alzira fregava els 200 casos per cada 100.000 habitants i en només tres dies suma 29 casos més. Amb un total de 113 casos actius, Alzira se situa en una incidència de 247 casos per cada 100.000 habitants.

La regidora de Sanitat, Gemma Alós, ha assistit hui a la reunió telemàtica amb Salut Pública on els professionals sanitaris han traslladat dades molt preocupants, “continuen pujant els positius i la incidència seguix multiplicant-se dia a dia, estem davant de brots molt nombrosos i d’una transmissió del virus molt ràpida, estem en nivell de Risc Alt” ha explicat Alós.

Per la seua banda l’alcalde de la ciutat, Diego Gómez, ha insistit en la importància de vacunar el més joves que són els que estant patint el major nombre de contagis, d’estes noves varietats, que s’estenen més fàcilment. “Donades les dades que hem conegut i vist l’augment que està donant-se, cal extremar al màxim les precaucions i demanar la col·laboració de les famílies i de la gent per a fer el seguiment de contactes i detectar possibles contagis. La reivindicació de l’Ajuntament, que elevarem a la Conselleria, és la necessitat imperiosa i urgent que es comence a vacunar a la gent jove, que és qui està patint el contagi”

Recordem que la majoria dels contagis notificats es concentren entre la gent de 18 a 30 anys, que encara no estan vacunats, però també trobem positius entre majors de 60 que ja estan vacunats. Les noves variants del virus es contagien de manera més ràpida, per això hem de ser molt rigorosos respectant les mesures sanitàries per tal d’evitar el contagi.

“No podem abaixar la guàrdia, cal mantindre la distancia de seguretat, fer un us correcte de la mascareta, respectar les mesures en les nostres reunions socials i respectar els 10 dies obligatori d’aïllament en cas de ser contacte estret d’un positiu o si estem esperant els resultats una PCR. És molt important que acudim al metge en cas de tindre algun simptoma” ha afegit la regidora.

VACUNACIÓ

Al mateix temps la campanya de vacunació, a partir de la setmana que ve, s’adreçarà a les persones de 30 A 39 anys l’objectiu és acabar la vacunació d’este grup este més anys. I es continuarà amb les segones dosis d’Astrazeneca per a les persones majors de 60.

Recordem que des del departament de Salut de la Ribera, se cita a les persones mitjançant el seu telèfon de contacte, indicant la data i hora de vacunació. Recordem que és molt important que eixes dades estiguen actualitzades al sistema SIP. Per a poder verificar que són correctes cal accedir

Tots els dubtes sobre la vacunació, justificants, actualització de dades de contacte, notícies i molt més en:

Dubtes sobre la vacunació 900 300 555.