Alzira renova el conveni amb Fisabio per desenvolupar el Projecte RIU

L’Ajuntament d’Alzira ha renovat el conveni per al desenvolupament del Projecte RIU en el barri de l’Alquerieta d’Alzira, impulsat pel Centre de Salut Pública d’Alzira, el Centre de Participació Ciutadana adscrit a l’Àrea de Serveis Socials i Innovació Social de l’Ajuntament d’Alzira i portat a terme pel personal investigador de l’Àrea de Desigualtats en Salut de Fisabio. Justament, es complixen deu anys de l’inici d’este projecte de salut comunitària a Alzira.

El Projecte RIU ‘Un riu de cultures, un riu de salut’ té com a objectiu promoure la salut i facilitar l’accés als serveis sanitaris i programes preventius en aquelles poblacions i entorns més allunyats del sistema de salut.

Any darrere any, es constituïx un grup de veïnes i veïns del barri de l’Alquerieta i d’altres barris d’Alzira, de diferents procedències culturals, que es capaciten i actuen com a agents de salut, és a dir, com a educadores entre iguals amb les persones de la seua xarxa social i del seu barri. Estos agents de salut desenvolupen converses, tallers, punts informatius en salut i activitats de sensibilització comunitària en dies assenyalats.

Esta renovació de conveni ha estat marcada per la posició contraria de part de la oposició de la corporació municipal, que acusen a l’Ajuntament de crear mitjançant este projecte un “chiringuito” o “agencia de colocació” d’amistats.

En l’últim any, RIU ha portat a terme una investigació-acció participativa sobre la prevenció de la COVID-19 per tal de conéixer quines han estat les variables que influïxen en el seguiment de les mesures preventives o en la decisió de vacunar-se. Amb els resultats s’han fet tallers de prevenció de la COVID-19 i vacunació amb població jove i adulta de diferents cultures i llengües al barri de l’Alquerieta com en les diferents associacions i serveis del municipi per a la inclusió social de les persones.