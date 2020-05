Alzira reobri aquest dimecres el mercat setmanal només amb parades d’alimentació

Print This Post

El mercat s’instal·larà únicament en el carrer Santo Domingo de Guzmán, amb entrada pel carrer Riola i eixida pel carrer Tavernes



Alzira compta amb el mercat ambulant amb major magnitud de la comarca i aquest dimecres, 6 de maig, torna a obrir.

La fase O de la desescalada permet anar oferint servicis que pel decret de l’estat d’alarma havien quedat suspesos. Pel moment en la reobertura del mercat dels dimecres només tindran cabuda les parades d’alimentació.

Amb el seu horari habitual, el mercat s’instal·larà únicament en el carrer Santo Domingo de Guzmán, amb entrada pel carrer Riola i eixida pel carrer Tavernes. Per a accedir en aquest espai caldrà mantindre les mesures de seguretat i la distància social, així com les pautes higièniques indicades per les autoritats sanitàries.

Les mesures de seguretat presses en el mercat tenen en compte diversos aspectes de separació i higièniques.

A partir de dia 11 de maig entrarem en la Fase 1 de la desescalada i podran anar augmentat les parades al mercat.

Fernando Pascual vol donar les gràcies als veïns i veïnes de la localitat per comportar-se de manera exemplar i complir les mesures sanitàries i de seguretat.