Alzira rep els participants del projecte europeu VET UP per a l’excel·lència en la FP

Este matí l’Alcalde d’Alzira Diego Gómez, la Primera Tinent d’Alcalde Sara Garés i la directora d’IDEA Carmen Herrero han rebut els participants de la Primera Visita d’Estudi del projecte europeu VET UP for the excellence in Vocational Education in Europe, que tindrà lloc a Alzira des de hui fins al pròxim divendres 6 de març.



Esta visita d’estudi portarà als socis del projecte per tot el territori de la Comunitat Valenciana per a descobrir diverses maneres de treballar la formació professional al nostre territori.



En el primer dia de visita, després de la benvinguda a l’Ajuntament d’Alzira, els socis es desplaçaran a l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna on els explicaran els diferents programes que duen a terme i més tard a l’IES Joan Llopis Marí de Cullera per analitzar les seues bones pràctiques.



El segon dia, viatjaran a Castelló de la Plana, on seran rebuts per l’Ajuntament de la Vall d’Uixó i més tard per la Diputació de Castelló. El segon dia de treball acabaran amb la visita al EuropeDirect Centre, per descobrir programes de mobilitat relacionats.



En el tercer dia de visita, es traslladaran a València on tindran l’oportunitat de visitar el CIPFP La Misericòrdia de l’CEEDCV, i més tard amb una visita a LABORA. Al migdia gaudiran de la Mascletà i més tard visitaran la Marina d’Empreses.



Per a finalitzar, l’últim dia viatjaran al sud de la Comunitat Valenciana per visitar Creama Xàbia i Creama Dénia per descobrir les sues bones pràctiques.

VET UP

És un projecte, en el marc de el programa Erasmus + de la Unió Europea, que dona suport a la creació de xarxes i associacions transnacionals i nacionals de proveïdors de FP. L’objectiu de la mateixa és la presentació de propostes que busquen la millora de la qualitat i l’eficiència de la FP, del seu impacte i la seua pertinència per als estudiants i els ocupadors, i crear una cooperació transfronterera per a la qualitat i l’atractiu de l’FP .



Les propostes finançades en el marc de la convocatòria que engloba aquest projecte, l’únic aprovat a Espanya i un dels 13 aprovats en el conjunt de la Unió Europea, busquen fomentar la comunicació, difusió i suport per a l’aplicació de l’agenda política de l’FP a escala nacional i de la UE, intercanviar coneixement, impressions i experiència sobre l’aplicació de polítiques i l’intercanvi de les bones pràctiques en matèria d’excel·lència en l’FP.



El projecte, primer KA3 liderat per l’Ajuntament d’Alzira, té 2 anys de durada i compta amb un pressupost total de 440.077 €, finançats al 80% per la Unió Europea per dur a terme diferents activitats previstes en el projecte.



Els socis de el projecte són:

Groupement d’Intérêt Public pour la Formation Continue et l’Insertion Professionnelle (França) Association of Institutions for Vocational Training in Bulgaria (Bulgària)

3s Forschungsverein (Àustria) Universitat de Economia i Innovació de Lublin (Polònia)