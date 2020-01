Alzira rep els socis europeus del projecte VET-Up, dotat amb més de 400.000 euros

Print This Post

Este matí l’Agencia de Desenvolupament Local, Idea, rep la visita dels socis europeus que formen part del VET-Up, projecte liderat per l’Ajuntament d’Alzira.



El projecte VET UP, en el marc del programa Erasmus+, dona suport a la creació de xarxes i associacions transnacionals i nacionals de proveïdors d’FP. L’objectiu de la convocatòria és la presentació de propostes que busquen la millora de la qualitat i l’eficiència de l’FP, del seu impacte i la seua pertinència per als estudiants i els ocupadors, i crear una cooperació transfronterera per a la qualitat i l’atractiu de l’FP.



Les propostes finançades en el marc de la present convocatòria han de fomentar la comunicació, difusió i suport per a l’aplicació de l’agenda política de l’FP a escala nacional i de la UE, intercanviar coneixement, impressions i experiència sobre l’aplicació de polítiques i l’intercanvi de les millors pràctiques en matèria d’excel·lència en l’FP.



El projecte de l’Ajuntament d’Alzira té 2 anys de duració, comptats a partir del pròxim 1 d’octubre, amb un pressupost total de 440.077 €, finançats al 80 % per la Unió Europea per a portar a terme diferents activitats contemplades en el projecte.

Els socis del projecte són:

Xarxa – Groupement d’Intérêt Public pour la Formation Continue et l’Insertion Professionnelle (França)

Xarxa – Association of Institutions for Vocational Training in Bulgaria (Bulgària)

3s Forschungsverein (Àustria)

Universitat d’Economia i Innovació de Lublin (Polònia)

A les 9:30 h està programada la recepció de l’alcalde per donar-los la benvinguda a la ciutat. A continuació es portaran a terme les presentacions de projectes de tots els participants. Divendres tindrà lloc la segona jornada, que continuarà amb les discussions sobre els projectes i finalitzarà amb una visita cultural pel municipi.