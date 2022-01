Alzira rep una ajuda de la Diputació de València de quasi 60.000 euros per a millorar els camins i els accessos a diversos punts de l’Anell Verd

Connect on Linked in

La subvenció permetrà completar l’itinerari amb la creació de rampes i escales i la millora de les sendes i els miradors

L’actuació suposa «la consolidació de la vertebració de la mobilitat periurbana mitjançant l’Anell Verd», destaca Carreres

L’àrea de Medi Ambient de la Diputació de València, a través de la delegació de Mobilitat Sostenible, ha concedit una ajuda de 59.993 euros a l’Ajuntament d’Alzira per a l’eliminació de barreres i punts conflictius en l’Anell Verd. L’ajuda representa la subvenció al 100 % dels treballs de millora. D’acord amb el projecte del Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Alzira, la inversió es destinarà a l’eliminació de la canya amb malla i la formació d’un camí i una rampa entre el recinte firal i el poliesportiu. També està previst millorar el paviment en la senda del passeig fluvial. S’hi habilitaran escales i rampa per a facilitar l’accés a la plataforma del mirador de baix i es col·locarà barana superior i inferior en esta plataforma. També es posarà malla antigespa en el dic número 2, informen des de Medi Ambient.

Les actuacions permetran «la consolidació de la proposta de vertebració de la mobilitat periurbana mitjançant l’Anell Verd, a la qual s’afegirà el nou canal de les Basses i arribarà als peus de la Muntanyeta. Des d’ahí, es podrà anar a la Murta o a la Casella», detalla el regidor de Medi ambient, Agricultura i Transició Ecològica, Pep Carreres, qui agraïx a la Diputació de València i, en particular, a la diputada de Mobilitat Sostenible, Dolors Gimeno, per la seua col·laboració.

L’ajuda s’inclou dins d’un paquet que l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València ha destinat per a la promoció de la mobilitat sostenible. L’import total de la subvenció és de 600.000 euros. Entre les actuacions beneficiàries està l’execució de huit projectes de vies ciclovianants, que s’executaran amb una subvenció de la segona fase de l’estratègia Reacciona de l’àrea de Medi Ambient de la Diputació de València. En total són beneficiaris de les subvencions quatre municipis amb una inversió global de 190.931 euros, dues agrupacions de municipis amb 237.497 euros i dues mancomunitats amb un import de 171.572.

L’objectiu de les millores és, segons explica la diputada de Mobilitat Sostenible, Dolors Gimeno, «augmentar els desplaçaments saludables i segurs entre les localitats, per mitjà de la creació d’una xarxa que reforce la modalitat amb altres mitjans de transport». Estes ajudes es complementen amb la subvenció per a la redacció dels Plans de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS), amb un pressupost de 650.000 euros, i les convocatòries per a la redacció de projectes de vies ciclovianants d’interés natural amb una dotació global de 250.000 euros entre 2020 i 2021, «en una aposta per reduir les emissions amb una mobilitat més activa i saludable, vertebrant el territori i aprofitant el ja construït per a recuperar la connexió amb la natura», ha incidit la diputada Dolors Gimeno.

Els projectes que s’executaran a càrrec d’esta subvenció seran l’accés intermunicipal a la Via Augusta a la mancomunitat de la Costera-la Canal; la connexió cicloturística a través de camins rurals no asfaltats del Racó d’Ademús; l’adequació de camins històrics a Iàtova, Alboraig i Macastre, i la connexió intermunicipal de Xelva, Toixa i Benaixeve mitjançant una ruta d’interés paisatgístic. A més, es farà un itinerari d’interés natural a Teresa de Cofrents, s’eliminaran barreres i punts conflictius a l’Anell Verd d’Alzira, es millorarà la seguretat de la via d’accés a la platja de la Patacona d’Alboraia i es completarà l’anell perimetral de Benaguasil i l’accés al Parc Natural del Túria. Les huit actuacions beneficiaran uns 118.800 habitants.