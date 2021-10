Alzira reprén la construcció del casal jove amb la instal·lació del sòl radiant i la pavimentació de l’antic magatzem de Cucó

Connect on Linked in

Les obres començaran a novembre i suposen una inversió municipal de 100.000 euros

L’expectació davant l’obertura del casal jove d’Alzira és gran entre els col·lectius i associacions de joves locals

Les obres de construcció del casal jove tornen a estar en marxa. La Junta de Govern Local d’Alzira ha donat llum verda a la instal·lació de sòl radiant i de pavimentat a l’interior de l’antic magatzem de Cucó, que albergarà les activitats dels grups i col·lectius de joves de la ciutat, una obra que compta amb un pressupost total de 100.000 euros i que està previst que comence en el termini d’un mes. La paralització de les obres a causa de la pandèmia de la COVID-19 sembla que ha arribat a la seua fi i, segons assegura la regidora de Joventut, Leticia Piquer, el casal jove podria posar-se en funcionament l’any vinent, una vegada acabe la següent fase, que consistirà en la instal·lació de la xarxa elèctrica i que previsiblement es durà a terme a l’any 2022. Aleshores, el magatzem, amb una superfície de 992 metres quadrats, ja estarà disponible per al seu ús com un espai diàfan, perquè ja hi comptarà amb els serveis i les instal·lacions bàsics per a permetre l’entrada de gent, segons reconeix la regidora.

L’expectació entre els col·lectius de joves de la ciutat és gran davant de l’obertura del primer edifici destinat a este sector de població a la capital de la Ribera Alta, segons destaca Leticia Piquer. El primer casal jove d’Alzira ocuparà la històrica nau del magatzem de Cucó, un edifici de grans dimensions i, a hores d’ara, diàfan, que es compartimentarà per a donar cabuda a les diferents associacions i organitzacions juvenils de la localitat, que hi disposaran a esta seu d’oficines i sales d’ús polivalent, així com altres espais més grans per a propiciar encontres col·lectius i activitats amb major afluència de participants, com exposicions, reunions, xarrades, o actes culturals. Serà un edifici «autogestionable i sostenible», d’acord amb el projecte elegit per a la seua remodelació i que suposa la rehabilitació integral d’este magatzem, datat el 1891, amb criteris d’eficiència energètica amb l’objectiu d’aconseguir un edifici «d’energia quasi nul·la», segons el projecte. Es preveu la rehabilitació energètica completa de l’edifici, a través de l’actuació en les façanes laterals i la substitució de la fusteria exterior, una obra inclosa al programa del Consorci de la Ribera Prominent Med – Interreg Mediterranean i cofinançada pel Fons pel Desenvolupament Regional Europeu, així com l’actuació en la solera existent, que és la fase que s’executarà este any i que suposa una inversió 100 % municipal. També s’executarà en una fase posterior la instal·lació de climatització i de xarxa elèctrica.

«Des de l’equip de govern, pensem que és essencial promoure la creació d’espais públics per a la joventut. Les persones joves són el present de la nostra ciutat i es mereixen poder tindre un espai on sentir-se segurs, on es puguen elaborar programes i accions que faciliten la seua autonomia», ha declarat la regidora Leticia Piquer.

L’espai permetrà també «dinamitzar, informar, orientar segons les necessitats de les persones joves que poden anar des dels 12 anys fins als 30», afig. «Són etapes de vida amb distintes necessitats i cal impulsar, mitjançant activitats de temps lliure educatiu, la promoció de la infància, l’adolescència i la joventut del municipi, per tal de trencar dinàmiques de desigualtat. Així com desenvolupar activitats culturals, esportives i d’ocupació del temps lliure de la joventut del municipi», assenyala Piquer. Altres objectius de la Regidoria són «promoure la participació ciutadana i la implicació de la joventut en la societat en la prevenció i la resolució dels problemes juvenils detectats, i fomentar el teixit associatiu juvenil com a forma prioritària de participació de la joventut».