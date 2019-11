Alzira, Santa Cruz de la Palma, Santiago de Compostel·la i Guadix, guanyadores del Concurs d’Arquitectura Richard H. Driehaus

Print This Post

Comença la segona fase en la qual arquitectes de tot el món poden presentar els seus projectes de rehabilitació o de nova construcció per a aquestes localitats



El Concurs Driehaus és una inèdita i generosa iniciativa del financer nord-americà Richard H. Driehaus. Aquest concurs busca ajudar a recuperar l’arquitectura tradicional de zones oblidades en les localitats espanyoles. A més, promou la labor dels artesans i treballadors locals, acció que contribueix a crear ocupació. En aquesta primera fase, els Ajuntaments han enviat al Concurs les seues propostes de rehabilitació o remodelació de diferents espais arquitectònics. Entre totes elles, han sigut triades; Alzira (València), Santa Cruz de la Palma (Tenerife), Santiago de Compostel·la (La Corunya) i Guadix (Granada).



El plantejament amb el qual Alzira, a València, es va presentar al Concurs busca restaurar la identitat del seu centre històric. Per a això, proposa la recuperació del teixit urbà de la zona oest de “la Vila” i la posada en valor de la muralla almohade, les restes de l’antic temple de Santa María i el desaparegut Puente de Sant Gregori. La redefinició del caràcter històric d’aquesta zona, hui molt desdibuixat, suposaria un important pas per a restituir part del valor patrimonial d’aquest conjunt, en ser aquest el seu alçat amb major presència en el paisatge circumdant i el menys obstruït per l’existència d’edificacions posteriors extramurs.



En aquest sentit l’alcalde de la ciutat, Diego Gómez ha manifestat, “aquesta iniciativa suposa una important fita per a Alzira, ja que accedim a propostes arquitectòniques del més alt nivell i sobretot compromeses amb la conservació, la tradició i el patrimoni”



En el cas de Santa Cruz de la Palma, a Tenerife, el projecte va atraure l’interés del jurat en proposar actuacions dirigides a millorar l’entorn de la Plaça de Sant Ferran, l’antiga porta nord de la ciutat i el Castell de Santa Cruz del Barri del Cap, així com la seua connexió amb l’Albereda.

L’objectiu és recuperar el caràcter històric de l’antic accés a la localitat i reordenar els espais públics.



La iniciativa presentada pel Consistori de Santiago de Compostel·la va ser seleccionada pel seu plantejament de rehabilitació d’una àrea del seu centre històric hui infrautilitzada, poc accessible i mal connectada amb la resta de la localitat. En el projecte es proposa recuperar diverses construccions existents i destinar-les a habitatges per a estudiants i artistes, així com, connectar aquesta zona amb el veí parc de Santo Domingo de Bonaval.



Guadix, a Granada, ha tornat a concórrer al concurs en quedar el seu projecte desert l’any passat. El pla proposa recuperar i millorar l’entorn de la seua antiga Alcazaba, hui deteriorat. La proposta inclou un nou tractament per als espais públics, reconstrucció d’habitatges arruïnats, i la revitalització de l’antic Palacio dels Saavedra.



Totes les candidatures van ser analitzades acuradament per un jurat format per representants del Ministeri de Foment, el Ministeri de Cultura, el Consell Superior d’Arquitectes d’Espanya, INTBAU (International Network for Traditional Building, Architecture & Urbanism) i el Premi Rafael Manzano.



La segona fase del concurs està convocada pel Ministeri de Foment, que s’obrirà en les pròximes setmanes i conclourà el 10 de març. Estudis d’arquitectura nacionals i internacionals poden presentar els seus projectes de disseny per a donar resposta a les propostes dels ajuntaments triats.