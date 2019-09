Alzira se suma a la campanya “Mans al Riu”

Print This Post

La campanya de voluntariat ambiental celebra la seua desena edició

La Regidoria de Medi Ambient, Agricultura i Transició Ecològica de l’Ajuntament d’Alzira, que encapçala Pep Carreres, se sumarà a “Mans al Riu”, la històrica campanya de voluntariat ambiental de la Fundació Limne, entitat sense ànim de lucre enfocada a la restauració d’ecosistemes mitjançant la participació ciutadana. Esta campanya, que se celebra un vegada a l’any, complirà enguany la seua desena edició i, seguint l’esperit d’anys anteriors, perseguirà crear consciència en la ciutadania sobre la necessitat d’atendre l’estat dels nostres rius frenant, en la mesura del possible, les pràctiques que els degraden.



“Mans al Riu” és una jornada de neteja de rius que s’organitza alhora en diversos municipis i que pretén visibilitzar l’estat dels nostres ecosistemes i fer una gestió responsable dels nostres residus. Des de Limne assenyalen que “cada any arrepleguem dels rius desenes de neveres, pneumàtics, bombones de butà, mobles o altres trastos que no pertoquen a la natura”. Per això i amb ànim de resoldre el problema, durant el transcurs de la jornada els monitors informen els i les participants sobre el destí que correspon a cada residu, donant també detalls de la recollida municipal. La campanya arribarà enguany als municipis d’Albalat de la Ribera, Alboraig, Alfarb, Algemesí, Altea, Alzira, Beniarbeig, Bétera, Borriana, Canals, Carcaixent, Carlet, Catadau, Catarroja, el Verger, Gandia, Guardamar del Segura, l’Alcora, l’Alcúdia, l’Eliana, la Pobla de Vallbona, Llombai, Manises, Ondara, Quart de Poblet, Sot de Xera, Sueca, Vilallonga, Xixona i Iàtova, gràcies al patrocini de Global Omnium i Ecovidrio i a la col·laboració dels ajuntaments que s’han sumat a esta històrica campanya de voluntariat ambiental.

L’Ajuntament d’Alzira anima la ciutadania del municipi a sumar-se a l’acció i col·laborar en la conservació i millora dels nostres ecosistemes. Totes les persones interessades a unir-se a esta activitat, compromesa i solidària amb el medi ambient, hauran d’acudir el dia 29 de setembre, a les 10 hores, al Pont de Ferro, des d’on s’accedirà al punt d’actuació. L’organització, amb ànim de proveir tot el material necessari, prega la inscripció prèvia per correu electrònic (participa@limne.org) o telèfon (654.076.533).