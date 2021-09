Alzira seguix en risc baix segons les dades COVID

Connect on Linked in

En l’actualització setmanal de dades COVID dels municipis que formen part del departament de salut de la Ribera, s’ha corroborat que Alzira manté el baix nombre de contagis.

En els últims dies, la corba de contagis ens situa en una taxa d’incidència de 38 casos per cent mil habitants, xifra que es manté pràcticament igual que passada setmana,. Durant els últims 14 dies s’han notificat 18 casos, un més que dijous passat, en els últims 3 dies, només hem sumat un cas nou.

“La situació epidemiològica continua sent estable, i des de la setmana passada només hem sumat un nou positiu. Hem de complint estrictament totes les mesures de seguretat per a que el nombre de contagis continue abaixat. L’objectiu no pot ser altre que arribar a un municipi lliure de COVID” ha explicat la regidora de sanitat, Gemma Alòs.

Des del Departament de Salut de la Ribera es continua la campanya de vacunació al casal Fester. Com la resta de punts de vacunació massiva, la pròxima serà l’última setmana per a acudir sense cita prèvia, per tots els que per alguna rao no estiguen vacunats. S’ha de ser major de 12, portar el SIP i el DNI.

D’altra banda, A l’hospital de la Ribera s’està administrant una tercera dosi de la vacuna per a malalts inmunodeprimits i trasplantats.

“Des de l’Ajuntament desitgem que totes les persones que patixen la malaltia es recuperen prompte i agraïm a la ciutadania la seua participació en la vacunació i el compliment de les mesures amb responsabilitat, ambdós essencials per a poder recuperar la normalitat” afig la regidora.