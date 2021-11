Alzira serà incubadora de negocis i formació d’empresaris dins del projecte MED-InA

Connect on Linked in

El projecte MED-InA (Mediterranean Integrated Alliance on Waste for cities and citizens), que naix de la unió de la Universitat Americana de Beirut en el Líban i l’Ajuntament d’Alzira, ha seleccionat la capital de la Ribera Alta com a incubadora de negocis que seleccionarà i capacitarà a quatre empreses per a desenvolupar i implementar serveis i productes innovadors centrats en l’economia circular i la gestió de residus en cada territori de la Comunitat Valenciana.

El projecte MEDInA finançat per la Unió Europea en el marc del programa ENI CBCMed, té com a objectiu promoure el desenvolupament d’iniciatives generadores d’impacte ambiental i social positiu amb la finalitat de crear llocs de treball, especialment per als joves i dones, i desenvolupar l’economia verda i circular al Mediterrani.

Les ciutats de tots dos costats del Mediterrani s’enfronten a importants desafiaments, problemes mediambientals i l’augment dels costos de recollida i tractament de residus, en particular costoses inversions en abocadors o incineradors.

El projecte MED-InA proposa desenvolupar i implementar una metodologia per a una política pública “Residu Zero” adaptat a les ciutats mediterrànies com a enfocament exemplar i procés participatiu per a la reducció, reutilització i reciclatge de residus.

Es van triar tres municipis per a desenvolupar el projecte pilot: La Marsa (Tunísia), Irbid (Jordània) i Alzira (Espanya). El projecte MEDInA té com a objectiu estimular la creativitat entorn de solucions zero residus per a comunitat fent costat a les empreses emergents d’economia circular per a traure a la llum solucions locals i innovadores, un comportament ciutadà més responsable i municipis cap a plans de gestió amb la filosofia “Residu Zero”.

L’objectiu és el sorgiment i suport de quatre iniciatives innovadores en la lluita contra proliferació de residus sòlids en el municipi d’Alzira (Espanya) amb un enfocament d’economia circular. La implementació dels serveis d’incubació en el marc del projecte la duu a terme l’Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament d’Alzira, IDEA.

Per als serveis de formació i incubació, l’Ajuntament d’Alzira compta amb el suport del CEEI València i Cambra de Comerç de València. El programa inclou sessions d’informació i suport per a desenvolupar i estructurar el projecte d’economia circular, així com formació específica per a preparar als candidats per al speech (defensa de la idea de negoci) davant un jurat. Al final del procés de selecció, 4 projectes innovadors es beneficiaran del suport en el si d’IDEA, amb dos premis de 10.000 EUR per als dos primers i altres dos de 5.000 EUR per als dos segons.

Aquest suport està dirigit a empreses ja creades o en procés de creació que tinguen un fort impacte positiu en la societat espanyola i que formen part d’un enfocament d’Economia Social i Solidària.

La selecció de les empreses es realitzarà a través d’una competició en la qual es convidarà a 25 startups i nous emprenedors a participar, per tant, hi haurà dues categories per a participar en aquest projecte, empreses ja establides i noves idees de negoci. Es compta amb el suport de la Cambra de Comerç de València i el CEEI.

En aquest context, l’Ajuntament d’Alzira llança una convocatòria de sol·licituds en benefici de ecoempresaris amb idees de projectes (Early Stage) o per a empreses ja existents (Start-up), establides a Espanya.