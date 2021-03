Alzira serà seu de la propera trobada de XarxaSalut, la xarxa de municipis per la salut de la Comunitat Valenciana.

Print This Post

Se celebrarà de manera telemàtica per a garantir esta reunió anual

Ahir va tindre lloc la primera reunió per a la preparació de la trobada anual de XarxaSalut, que té la finalitat de desenvolupar accions de promoció de la salut local emmarcades en el IV Pla de Salut de la Comunitat.

Enguany el municipi que acull la quarta trobada és Alzira i com a tal formarà part del comitè organitzador de la mateixa junt als representants la subdirecció General de Promoció de la Salut i Prevenció, promotors de Xarxa salut, representants de Salut Pública d’Alzira, l’Oficina Valenciana d’Acció Comunitària per a la Salut (OVACS) i la Regidoria de Salut d’Onda, l’últim municipi que va acollir la trobada.

Recordem que l’any passat no es va poder celebrar esta reunió anual a causa de la pandèmia i per tal d’assegurar la celebració enguany s’ha optat per un format telemàtic. La primera quinzena de juny, en sessions curtes que se celebraran tres dies consecutius, tindrà lloc l’edició de 2021, en la que s’espera la participació de més d’un centenar de pobles.

La propera setmana es convocarà la primera reunió de treball, per tal de decidir i treballar els aspectes concrets de la jornada que giraran al voltant del tema “El paper dels ajuntaments en la pandèmia”.

“Des de l’Ajuntament d’Alzira, acceptem este repte amb molta il·lusió per poder intercanviar experiències de promoció de la salut amb altres companys i tècnics de municipis de tota la Comunitat. Es tracta de contribuir per a millorar la salut i la qualitat de vida de la ciutadania, en un any en que hem sigut molt més conscients de que la salut està en primer lloc”, ha explicat la regidora de Sanitat, Gemma Alós