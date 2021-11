Alzira, seu del Duatló el diumenge

Print This Post

El diumenge 14 de novembre se celebrarà el VII Duatló d’Alzira, que en esta edició serà prova puntuable per a la Lliga de Clubs Caixa Popular. La localitat de la Ribera rebrà a quasi 400 duatletas, que competiran per a sumar punts, per als més de 40 clubs que disputen la competició autonòmica.

L’eixida i la meta estaran situades en l’avinguda Nou d’Octubre i la transició es realitzarà en el recinte firal. Hauran de completar 5.4 km de carrera a peu, 20.4 km de ciclisme i 2.7 km finals a peu. El circuit de carrera peu transcorrerà prop del 90% per terreny no asfaltat i s’emmarca dins del circuit de cros del poliesportiu i el parc fluvial de la ciutat.

Es disputarà en modalitat individual, però hi haurà molta estratègia d’equip, ja que els cinc millors xics i les tres millors xiques de cada club puntuaran a la Lliga de Clubs Caixa Popular 2021.