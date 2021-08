Alzira subvenciona amb 5.000 euros als clubs que han realitzat competicions esportives en les festes de Sant Bernat

La regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Alzira ha atorgat una subvenció de 5.000 euros als set clubs esportius que han realitzat competicions amb motiu de les festes patronals de Sant Bernat 2021. Entre les activitats físiques que s’han realitzat durant les festes patronals estan la 33a Volta a Peu d’Alzira, el Trofeu Sant Bernat de Pilota Valenciana, les 12 i 24 hores de futbol sala Sant Bernat 2021, el 3×3 de bàsquet així com les competicions de billar, escacs, halterofília, futbol, tenis taula, gimnàstica rítmica i handbol entre altres. El regidor d’Esports, Fernando Pascual, ha volgut” agrair als clubs que, tot i la situació sanitària que estem travessant, han apostat per la celebració d’activitats esportives seguint en tot moment les recomanacions i normatives dictades per les autoritats sanitàries i fent d’estes competicions espais segurs on s’ha pogut dur a terme l’activitat física”. L’edil també ha manifestat que “és important que es mantinga l’activitat física entre els alzirenys i alzirenyes per tal de millorar el seu rendiment, la condició física i la salut. Cal mantenir-se activats sent conscient del moment que estem vivint i sent responsables a l’hora de fer esport. La pràctica de l’esport és segura i així ho han demostrat els clubs alzirenys al llarg d’este any en general i a les competicions de Sant Bernat en particular”.

