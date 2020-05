Alzira subvenciona les matrícules i el primer quadrimestre a les escoletes

Connect on Linked in

Hui també s’ha publicat el calendari d’admissió

La regidoria d’Educació i Infància ha anunciat que les matrícules per al curs 2020/2021 a les Escoles Infantil Municipals Llepolies, Infants i la Muntanyeta, seran gratuïtes per a tots els xiquets i xiquetes.



Així mateix també s’ha acordat que les despeses d’escolarització corresponents als mesos de setembre, octubre, novembre i desembre també seran sufragades per l’Ajuntament en els xiquets i xiquetes nascuts a 2019. Cal recordar que en el cas dels nascuts a 2018, les aules de 2 a 3 anys, l’escolarització continua sent subvencionada al 100% per a tot el curs.



“Esta mesura, amb un cost de prop de 25.000 euros, se suma a la resta d’accions de l’Ajuntament per tal d’estar al costat de la ciutadania i de les famílies en esta situació complicada que estem vivint.” assegura la regidora d’Educació i Infància Maria Calvo.



Segons s’ha informat des de la regidoria els pares i mares podran presentar les sol·licituds del 22 al 29 de maig de manera telemàtica a www.sedeelectronia.alzira.es buscant al catàleg de tràmits: sol·licitud d’admissió. En cas de voler presentar-la de manera presencial es podrà recollir el sobre a partir del dia 20 de maig a l’escoleta Llepolies. Cal acudir amb mascareta i seguir les mesures de seguretat indicades pel centre. Junt al sobre es proporcionarà també data de cita prèvia per a lliurar la documentació.



Pel que fa a la publicació de llistes, per tal d’evitar els desplaçaments s’informarà de manera telefònica a partir del dia 9 de juny per a les llistes provisionals i del 15 de juny per a les definitives.



Per últim, pel que fa a la sol·licitud del bo infantil de la Generalitat per a l’alumnat admès nascut a 2019, està per confirmar el període per part de la Conselleria d’Educació per a demanar-lo. Tan prompte com estiga disponible la informació ho anunciarem al web de l’Ajuntament, Serveis, Escoles Municipals, així com a la mateixa Escola Infantil Municipal Llepolies.