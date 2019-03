Alzira tanca l’exercici 2018 amb vora mig milió d’euros de superàvit

Connect on Linked in

Reduïx notablement el deute amb els bancs

Baixa el període mitjà de pagament a proveïdors a 13 dies

L’Ajuntament d’Alzira torna a tancar en positiu l’exercici 2018 amb un superàvit de vora mig milió d’euros.

A este bon resultat s’afegix la disminució del deute contret amb els bancs que, al començament de la legislatura al juny de 2015, se situava en més de 16 milions d’euros pendents de pagament, per a situar-se al final del passat exercici en 7,3 milions d’euros. De fet, en 2018 l’Ajuntament ha realitzat, un any més, amortitzacions anticipades de préstecs per més d’1 milió d’euros, que ha representat un estalvi de prop de 110 mil euros en interessos per a les arques municipals.

El regidor d’Hisenda, Albert Furió, assenyala que l’esforç realitzat en la millora de l’eficiència i l’economia en la gestió és el que ha permés disminuir significativament l’endeutament municipal, junt amb la reducció dels impostos: els alzirenys voran enguany rebaixats els seus rebuts de contribució urbana en un 2%, els rebuts de la contribució rústica en un 10% i els comerços i empreses es beneficien ja de l’eliminació total de la taxa de fem, rebaixes a les que cal afegir l’eliminació total de la taxa de fem que es cobrava a les empreses i comerços.

A més, l’Ajuntament ha millorat les seues dades, pel que fa al període mitjà de pagament als proveïdors municipals, que s’ha reduït a menys de 13 dies des que té entrada la factura en l’Ajuntament des de l’últim trimestre 2018, mentre que la mitjana estatal als municipis és de més de 90 dies segons les dades del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. “Es tracta d’una mostra més del compromís d’este equip de govern amb el ràpid pagament als comerços i empreses de la nostra ciutat”, assegura el regidor d’Economia i Hisenda.

Respecte als pressupostos de l’actual exercici, Furió indica que “s’articulen entorn de dos eixos: incidir en les polítiques centrades en les persones, i facilitar l’activitat econòmica per a generar riquesa i ocupació”.