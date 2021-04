Alzira té una incidència per baix de 30 casos cada 100.000 habitants ﻿

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Diego Gómez: “Cal seguir pendent, a l’espera de l’evolució de la pròxima setmana”

De nou hui s’ha celebrat la reunió setmanal amb els representants dels diferents municipis que integren el Departament de Salut de la Ribera, per tal de conèixer l’actualitat de casos de COVID i valorar les xifres aportades per Sanitat. En Alzira hem passat de 35 a 26 casos per cada 100.000 habitants. En total tenim 12 casos actius, a data 8 d’abril en teníem 16. En els últims tres dies 3 casos nous.

A la reunió, ha assistit la regidora de Sanitat Gemma Alós i l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, qui ha explicat que “Continuem amb una incidència relativament baixa però estem a l’expectativa de possibles casos després dels passats dies de festa. Esperem que no marquen una tendència en alça de les xifres. Cal seguir pendents de l’evolució de les xifres la pròxima setmana i continuar amb l’esforç per a poder mantindre’ns en esta baixa incidència”

Per la seua banda la regidora ha reiterat el seu desig de recuperació per a totes les persones que patixen la malaltia, que puguen tornar a la normalitat i agraïm a tota la població l’esforç pel compliment de les mesures vigents.

En relació a la vacunació, es treballa en distintes línies. D’una banda els centres de salut estan portant a terme les vacunacions per a majors de 70, a més continuen les vacunes al Casal Fester i per últim està previst que en les pròximes setmanes comencen les vacunacions de persones amb malalties greus.

En tots els casos, des del departament de Salut de la Ribera, se cita a les persones mitjançant el seu telèfon de contacte, indicant la data i hora de vacunació. Recordem que és molt important que eixes dades estiguen actualitzades al sistema SIP. Per a poder verificar que són correctes cal accedir ací.

Per a qualsevol dubte sobre la vacunació es pot telefonar al 900 300 555.