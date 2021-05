Alzira tindrà falles del 2 al 5 de setembre

Connect on Linked in

Només plantaran el monument 9 de les comissions falleres i les 26 restants podran obrir els seus casals

Finalment la festa de les falles es celebrarà en Alzira del 2 al 5 de setembre després que les 35 comissions falleres de la ciutat arribaren a un acord.

Les Falles: El Mercat, Doctor Ferran, Plaça Major, Camí Nou, Hernán Cortés, Sagrada Família, Sant Andreu, Pintor T. Andreu i Plaça Germanies, han optat per la celebració de les Falles a setembre de 2021 i seran les 9 comissions que muntaran el monument.

Les 26 comissions restants han optat per posposar la celebració de les Falles a març 2022; si bé l’Ajunatment d’Alzira ha informat que autoritzara que puguen obrir els seus casals per tal de retrobar-se i socialitzar els fallers de una mateixa comissió, sense que puguen participar en cap dels actes fallers que organitze la JLF ni en passacarrers.

En la reunió també s’ha posat de manifest per part de la JLF i l’ajuntament, el suport per a les 35 comissions falleres, mitjançant una sèrie d’ajudes per a la plantá dels monuments 2021, ajudes a casals i per guardar els monuments que no es planten en 2021.

El President de la JLF ha posat de manifest que no es tanca cap porta a tota comissió que abans de setembre reconsiderara l’opció de celebrar les falles a setembre 2021, tot i que les ajudes no serien les mateixes.