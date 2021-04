Alzira tindrà una residència per a persones amb diversitat funcional i recuperarà el Punt de Trobada Familiar

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El passat dijous la Generalitat va presentar el Pla Convivint 2021-2025 d’Infraestructures Socials on s’anunciava la propera construcció a Alzira d’un Punt de Trobada familiar (infraestructures per a la infància i l’adolescència) i una residència per a persones amb diversitat funcional.

Gràcies al Pla Convivint 2021-2025 d’Infraestructures Socials de la Generalitat Alzira comptarà amb una residència per a persones amb diversitat funcional i recuperarà el Punt de Trobada Familiar (PTF), una infraestructures per a la infància i l’adolescència.

Es tracta de dos reivindicacions històriques que es faran realitat al llarg d’esta legislatura amb les que donar prioritat a l’atenció de les persones més vulnerables .

Per a la construcció de la Residència, la Generalitat parteix del projecte que l’Associació de Famílies de persones amb Discapacitat Intel•lectual d’Alzira i Comarca (ADISPAC) que va encetar en el seu dia, fa ara 15 anys.

El projecte planteja, entre habitatge tutelat i residents la creació de 30 places en un centre que es construirà als terrenys municipals.

Està previst que estos dos projectes siguen una realitat abans de 2025.