Alzira veu molt positiva la reunió amb Oltra per tal de millorar els seus Serveis Socials

Esta setmana, l’alcalde Diego Gómez i la regidora de Serveis Socials, Marina Mir es reuniren amb la vicepresidenta i consellera d’Igualtat, Mónica Oltra per a establir futures col·laboracions en serveis socials. La vicepresidenta va aprofitar l’ocasió per a traslladar el seu agraïment als serveis socials municipals per la tasca que estan portant a terme en estos moments.

Entre els temes tractats parlaren de l’adhesió del centre de dia de persones majors al sistema de la dependència de la Conselleria.

De la reunió va eixir un compromís per a col·laborar en la reforma integral de la residència municipal d’Alzira.

També es va posar damunt la taula, l’ampliació de places de menjar a casa i ajuda a domicili per tal reforçar el nou model residencial de la conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.