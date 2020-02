Alzira viurà el pas de la Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana

Connect on Linked in

Alzira tornarà a viure el pas d’una competició ciclista, en esta ocasió es tracta de la Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana. Amb eixida des de Torren i meta a Cullera, Alzira forma part d’esta segona etapa de la competició autonòmica, que enguany celebra la seua 71 edició.

Demà dijous, 6 de febrer, al voltant de les 14’30h del migdia, aproximadament, s’espera l’arribada dels ciclistes al seu pas per la rotonda les Fulles. El itinerari discorre per la CV-41 (Av. Carcaixent), la CV-50, la CV-42 (front als Bombers fins la rotonda d’Abastos), la C-43, creuant el pont del riu Xúquer, la rotonda de les Fulles fins a la CV-5050 (cta. Albalat).

La rotonda de les Fulles serà, una vegada més, el punt de trobada per poder gaudir d’esta competició. El regidor d’Esports, Fernando Pascual, ha convidat a participar d’este esdeveniment esportiu: “Vull animar a totes les alzirenyes i alzirenys a sumar-se per vore La Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana i animar als esportistes al seu pas per la nostra ciutat”. El regidor ha afegit que “la rotonda de les Fulles serà el lloc elegit per poder gaudir junts d’este esdeveniment esportiu, una jornada de festa i bon ambient en torn al ciclisme i a l’esport”